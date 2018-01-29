Okul ‘astıran’ bilardo ders oldu

Ersan Ercan, bilardonun okul sporları bünyesine alınması için üç yıldır uğraştıklarını ve sonunda başardıklarını söyledi.

Bilardonun artık okullarda olduğunu belirten Ercan, "Okuldan kaçılıp bilardo oynamaya gidilen günlerden, okullara bilardoyu getirmek... Yetişme çağındaki çocuklarımıza ve gençlerimize bilardonun ders olarak verilmesini sağlamak. Bilardoda beyaz bir sayfa açılıyor" diye konuştu.

Antrenöründen salon sahibine, sporcusundan üreticisine kadar herkesin bu değişimi yaşayacağını belirten Ercan, "Lisanslı sporcu sayısının artmasından, yeni neslin bilardoyla tanışmasına kadar birçok konuda bizlere avantaj sağlayacak. Düzenlediğimiz şampiyonaya katılımda rekorlar kırdık ama 1.500 kişinin arasında şampiyonalarımızda sadece 60 genç bilardocunun yarışması ve bu bağlamda 10-15 sene sonra sporumuzun geleceği düşünüldüğünde, bu konunun önemi bir kez daha anlaşılacak. Eskiden okuldan kaçılarak oynanan bilardo şimdi okul sporları bünyesinde, nereden nereye geldik" dedi.

"ANALİTİK DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRİYOR"

"Bilardo matematik, fizik, geometri ve psikoloji dörtgeninden oluşan zerafet ve akıl oyunları üzerine kurgulanmış bir spordur" diyen Ercan, şöyle devam etti:

"Bu nedenle çocuklarımızın büyüme çağında bilardoyla tanışmaları çok önemli. Analitik düşünmeyi geliştirdiği için erken dönemde tanışmalarını istiyorduk. Bence 24 yıllık federasyon tarihinin en önemli hamlesi. Zaten 300'e yakın okulda bilardo masası vardı. Şimdi resmi hale geldi ve ders olarak okutulacak. Bilardo camiası olarak çok mutluyuz."

"BİLARDOYA ESKİSİ GİBİ BAKILAMAYACAK"

Avrupa şampiyonu kadın bilardocu Eylül Kibaroğlu da bilardonun okul sporlarına girmesinin ‘kahve oyunu’ algısını değiştireceğini belirtti.

Bilardo federasyonu ve oyuncularının yanlış imajı düzeltmek adına yaptıklarının ancak kısa vadede karşılık bulduğunu, etkisinin güçlü olmadığını söyleyen Eylül, "Artık kimse bilardoya eskisi gibi bakamayacak, kahve oyunu muamelesi yapamayacak" dedi.

Çocukların, küçük yaşta ve okullarında bilardoyla tanıştıkları için benimseyeceklerini söyleyen Eylül, şöyle konuştu:

"Ben uzun zamandır üniversitede dersler veriyorum ama yetişkinlere öğretmek çok farklı. Okullarda çocuklara öğretmenim dedikleri insanlar tarafından öğretilmesi bilardo algısını temelinden değiştirecek. Ben küçük yaşta bilardoyla tanıştım ama yaşıtlarımla oynayabilmem sorun oluyordu. Babamın salonu olduğu için ben okuldan kaçmıyordum ama okul kaçaklarıyla çok maç yaptım. Şimdi çocuklar bu güzel oyunu okullarında öğretmenlerinden öğrenecekler. Karar bilardonun geleceği açısından beni çok umutlandırdı. Burada sporculara ve antrenörlere çok fazla iş düşüyor. Bilardonun matematik ve fizikle ilişkisini öğrencilerin derslerinde de kullanabilmeleri için çalışacağız."