Veliler dikkat! İnternet sitesini bile kurdular

Çarşı-pazarda 5-10 TL’ye satılan tişörtler okullarda 75 TL’ye, piyasada 30 TL’lik pantolonlar 120 liraya, 10 liralık şapkalar 50 TL’ye satılıyor. Son keşif ise kırtasiye setleri. Siz tek tek piyasadan alınca 300 lira, okuldan alırsan 660 TL. İşi iyice ticarete döken okullar bu zorunlu alışverişler için internet sitesi bile kurmuşlar.

Çocuklarımız canlarımız. Her şeyden kesip, bulup buluşturup en iyi şartlarda okutmak için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Ama ne yazık ki bu hassasiyetimiz bazılarınca her geçen gün yeni yöntemlerle rantta çevriliyor. Eğitim gazeteciliğinin usta kalemi arkadaşım Nuran Çakmakçı daha geçen günlerde yazdı: “Bu yıl çocukları TEOG ve YGS’ye girecek olan veliler dershanelerin kapanmasıyla özel derslere yöneldi. Bazı ‘garantili’ öğretmenlerin ücretleri de profesör vizitesine çıktı.” Nuran diyor ki bazı hocaların saati 500 TL’yi bulmuş. El insaf! Devlet okuluna giden bir öğrencinin özel ders alma çabasını anlıyorum ama özel okula giden bir öğrencinin sınav uğruna bir de özel ders alması durumunu hâlâ kabullenebilmiş değilim.

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