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    Oktoberfest’te QR kodla ödeme

    Levent GÜNDÜZ / MÜNİH, DHA
    09 Ağustos 2017 - 10:23Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 10:23

    Almanya’nın ve dünyanın en büyük halk şenliği olarak bilinen bira bayramı Oktoberfest, 16 Eylül Cumartesi günü Münih’te başlayacak. 184’üncü kez düzenlenecek bira bayramında ilk kez, içilen biralar dijital ödeme teknolojisi QR kodlu cep telefonlarıyla ödenebilecek.

    CEP telefonlarına Blue Code App yükleyenler mobil teknolojiden faydalanabilecek. Avrupa’da giderek büyük ilgi gören dijital ödeme, nakit para kullanımını azaltıyor. Münih kent merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olan Theresienwiese meydanında 42 hektar alana kurulan toplam 37 çadırda, her yıl ortalama 6 milyon litre bira tüketiliyor.
    Bu yıl bir litrelik bardaklarda satışa sunulan (maas) bira fiyatı 10.60- 10.95 Euro.
    Dünyanın dört bir yanından 5.5 milyon ziyaretçi çeken Oktoberfest, 10 binden fazla kişiye de istihdam sağlıyor.

    TEL ÖRGÜYLE ÇEVRİLECEK
    Terör riski nedeniyle festival alanı tel örgüyle çevrilecek. Oktoberfest’i ziyaret edenler giriş ve çıkış noktalarında güvenlik personeli tarafından aranacak. Şenlik yerine gelen ziyaretçilerin beraberinde büyük çanta getirmemeleri isteniyor.

    Etiketler: Oktoberfest , QR , ALMANYA
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