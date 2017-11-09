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Öktem'den 5 tavsiye

Ahmet CAN
09.11.2017 - 10:06 | Son Güncelleme:

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBITAK, Avrupa Yatırım Fonu ve TTGV paydaşlığında yürütülen ‘TTA Turkey Projesi’nin İş Geliştirme Lideri Duygu Öktem Clark’ın girişimcilere önerileri şu şekilde:

1- Voltran’ı oluşturacak ekip önemli: Biliyorum, bunu herkesten duyuyorsunuz ama bu konu gerçekten çok önemli. Özellikle teknoloji girişimleri için 2 profil şart: Bir, teknolojiden sorumlu kişi/kurucu ortak. İki, iş geliştirme/satış konularından sorumlu kişi/kurucu ortak. Kötü bir fikir, iyi bir ekiple başarılı olabiliyorken; çok iyi bir fikir, iyi olmayan bir ekiple başarısızlığa maalesef mahkum.

2- Yatırımcılarınızı doğru seçin: Nasıl ki yatırımcılar yatırım yapmadan önce hem sizi hem de projeyi detaylı şekilde inceliyor, mümkün olduğunda emin olmaya çalışıyor ise, siz de yatırımcıları aynı şekilde değerlendirmeye tabi tutun. Bu bir ortaklık ve iyi günlerin yanında kötü günlerin olacağını da unutmayın. Aynı vizyonu paylaştığınız, projenize değer katacak yatırımcıları bulun. Potansiyel yatırımcılarınızın önceki yatırımlarını inceleyin. Kurucularıyla konuşun ve onlara ne değer katmış sorgulayın.

3- Vizyonunuzu global belirleyin: Türkiye’nin 80 milyonluk nüfusu yanıltıcı olmasın, ilk günden hedefiniz globalde basarili olmak olsun. Adımlarınızı bu hedefi akılda tutarak planlayın. Ve yine takim konusuna değineceğim. Globalde başarılı olmak için global ölçekte rekabete hazır, çok iyi bir ekip kurun.

4- Büyüme metriğinizi belirleyin: Her girişimin büyüme metriği farklıdır. Sizin projenizin büyüme metriği neyse onu bulun, belirleyin, ona odaklanın ve sürekli onu takip edin. Haftalık yüzde 5’in altında büyüyorsanız, iş modelinizi ve büyüme stratejinizi gözden geçirin.

5- Rekabeti iyi anlayın: Rakiplerinin olmadığını söyleyen pek çok girişimci ile karşılaşıyoruz ve onlara bu söylemin neden doğru olamayacağını anlatıyoruz. Dolaylı rakiplerini dikkate almamak ve hesaba katmamak yapılan en sık hatalardan. Dolaylı rekabeti sanırım en iyi şu örnek açıklıyor: Netflix CEO’sunun “En büyük rakibiniz kim” sorusuna yanıtı: Uyku.”

Etiketler: gazetehaberleri , startup , start up , start up çalışma , Duygu Öktem Clark
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