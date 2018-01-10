Oktay geri dönüyor!

Oktay’ın ölümü ile sarsılan Meryem ve Savaş için yepyeni bir dönem başlamaktadır. Kazada öldüğü sanılan Oktay oysaki ölmemiş, Derin ve annesi Şahika sayesinde çok daha tecrübeli olarak geri dönmüştür. Oktay bu ikinci hayatı için her şeyi yapmaya hazırdır ve hedefinde Savaş vardır. Üstelik bu kez çok daha fazla yaşama aşkı ile doludur.

Oktay’ın geri dönüşü hangi dengelerin değişmesine sebep olacak? Derin, Şahika ve Oktay’ın arasına neler oluyor? Savaş'ın mecbur kalacağı seçim ne? Nasıl sonuçlanacak?

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