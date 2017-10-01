Öksüz'ü serbest bırakanlar hakim karşısına çıkacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı olan firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanık, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşma Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Dosyada yer alan sanıklar silahlı örgüt adına suç işleme, görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, silahlı terör örgütüne üye olma gibi suçlarından yargılanıyor.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İddianameye göre, darbe girişiminin ardından FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı Adil Öksüz yakalandıktan sonra düzenlenen tutanaklar zamanında adliyeye gönderilmedi, üzerinde ele geçirilen suç delili niteliğindeki eşyalar gerekli incelemeler yaptırılmadan, Öksüz'e teslim edildi ve Ankara Batı Adliyesine ulaştırılan soruşturma evrakı eksik. Ayrıca iddianamede FETÖ'nün faaliyetleri kapsamında özellikle 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimiyle silahlı terör örgütü olduğunun kanıtlandığı ifade ediliyor.

Duruşma yarın Ankara Adliyesinde görülecek.