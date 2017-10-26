Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük otu çayı nasıl kullanılır?

Soğuk algınlığı ve gripte birkaç gün süren öksürük normaldir. Ancak uzun süren öksürük, bir alerjinin, viral enfeksiyonun ya da bakteriyel enfeksiyonun göstergesi olabilir. Ayrıca zaman zaman mide reflüsü de öksürük sebebi olabilir.

Doktorunuzun önereceği ilaç tedavisinin yanı sıra öksürüğün çözümü olabilecek bazı basit formüller de var. Bunların başında bal geliyor.

Bal geçmişten bugüne boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geldiği bilinen bir gıda. 2 çay kaşığı balı sıcak suya ya da ıhlamur, adaçayı gibi bir bitki çayına ekleyip üzerine biraz da limon suyu koyun. Bu ballı limonlu çayı içtiğinizde balın boğazınızı yumuşattığını, limon suyunun ise burun tıkanıklığınıza iyi geldiğini göreceksiniz. Eğer sıcak içeceklerden hoşlanmıyorsanız, balı kaşıkla yemek ya da ekmeğin üzerine sürmek de sizin için bir alternatif olabilir.

"Öksürüğe ne iyi gelir" diye düşündüğünüzde ilk aklınıza gelenlerden biri olmayan ananas da aslında çok başarılı bir öksürük ilacıdır. Ananasın içinde bulunan bromelain maddesi öksürüğü bastırır ve boğazınızda balgamı yumuşatır. Günde 3 kez bir dilim ananas yemek ya da yarım su bardağı taze ananas suyu içmek öksürüğe iyi gelir.

Öksürüğe karşı bir başka evde tedavi yöntemi de nane çayı içmek ya da nane yağı buğusu yapmaktır. Nane yağı buğusu için 150 mililitre sıcak suya 2-4 damla nane yağı damlatıp üzerini bir havluyla kapatır, sonra da sıcak sudan çıkan buharı içinize çekerseniz boğazınızı rahatlatır ve balgam oluşumunun rahatlamasını sağlar.

Kekik çayı da öksürüğe karşı başarılı bir evde tedavi yöntemidir. 2 çay kaşığı kekiği 1 fincan sıcak suya atıp 10 dakika demlendikten sonra içerseniz, içindeki flavanoid maddesinin boğazınızı rahatlattığını ve öksürüğünüze iyi geldiğini görebilirsiniz. Kekik çayı ayrıca enflamasyonu da azaltır.

Tuzlu ılık suyla boğazınıza gargara yapmak da kaşıntıyı alır ve öksürüğe iyi gelir.

Son olarak, öksürük otu da adı üzerinde faydalı bir evde tedavi aracıdır. Papatyagillerden bir çiçek olan öksürük otunun çayı için bir tatlı kaşığı ince kıyılmış çiçekler (mevsime göre çiçek ve yaprak karışımı) bir su bardağı kaynamış su ile karıştırılır ve 4 ile 5 dakika demlenip süzülür. Bu çaya bal ve limon katılması, etkisini daha da kuvvetlendirecektir.