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    Oksijen çiftliği

    Ali GÜNDOĞAN/DHA
    14.11.2017 - 22:51 | Son Güncelleme:

    MARMARİS'te denizlerin oksijen deposu olarak bilinen Latince ismi 'Posidonia Oceanica' olan endemik deniz çayırları için Akdeniz Koruma Derneği tarafından su altında çiftlik kurularak araştırma başlatıldı.

    Halk arasında deniz çayırları olarak bilinen Poseidon Çayırları için Okluk Koyu'nda bulunan Cumhurbaşkanlığı yazlık konutunun 15 kilometre ilerisindeki İngiliz Koyu'nda çiftlik kuruldu. 15 ülkeden 28 kuruluşun ortaklaşa yaptığı, yürütücülüğünü İtalya’nın üstlendiği, MERCES (Multi-disciplinary Consortium With Skills in Marine) Projesi kapsamında, Poseidon Çayırları su altında kafeslerle koruma altına alınarak, incelenmeye başlandı. Derneğin MERCES Projesi saha sorumlusu Vahit Alan, şunları söyledi: "Bozulmuş alanlara yeniden ekim yapıyoruz. İnsan faktörü ve küresel iklim değişikliği en önemli sebebi. Bunun yanında Süveyş Kanalı'ndan giren yayılımcı, istilacı türler de var. Tehlikeyi  gören Avrupa Birliği'ne bağlı Akdeniz ülkeleri ve Türkiye 2016 MERCES Projesi'ni başlattı." 

    Etiketler: Marmaris , Oksijen , gazetehaberleri
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