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    Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dehşet

    Ozan URAL / İSTANBUL (DHA)
    09.10.2017 - 07:18 | Son Güncelleme:

    Şişli Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde çalışan hasta karşılama görevlisi Erdi Yiğit (27) bir hasta yakını tarafından önce bıçaklandı sonra da silahla vuruldu.

    Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli akrabasını getirdiği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde bilinmeyen bir nedenle hasta karşılama görevlisi Erdi Yiğit ile tartıştı. Şüpheli kişi Yiğit’i önce bıçakladı, ardından da kaçmaya çalışan Yiğit’in arkasından silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Yiğit, ağır şekilde yaralandı.

    Şüphelinin silahından çıkan kurşunlarla hastanenin önünde taksicilik yapan Turan Kaleli de (51) hafif şekilde yaralandı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Yiğit’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaçmaya çalışan şüpheli ise olay yerine gelen polislerce kıskıvrak yakalandı. Olay sonrası hastanenin acil servisi gece saat 01.00’den itibaren kapatıldı. Gelen hastalar ise diğer hastanelere yönlendirildi.

    Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dehşet

    Etiketler: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi , silahlı saldırı , bıçakladı , Erdi Yiğit , Tuğran Kaleli
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