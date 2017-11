Okey attı!

TÜRKİYE’den çıkan ve dünyanın en önemli mobil oyun şirketlerinden biri olan Peak Games, bu başarısına bir yenisi daha ekledi. Dünyanın en önemli oyun şirketlerinden biri olan Amerikalı Zynga, Peak Games’in geliştirdiği kart ve okey oyunlarını 100 milyon dolara satın aldı. Geliştirdiği oyunlarla dünyada 500 milyon kullanıcının mobil cihazlarda yer almayı başaran Peak Games, söz konusu anlaşmadan elde edeceği geliri, ilk 10 şirket arasında bulunduğu ABD mobil oyun pazarındaki büyüme hedefleri doğrultusunda kullanacak. Peak Games, uzun vadede ise gözünü liderliğe dikti.

KESİNTİSİZ BÜYÜYORUZ

Söz konusu anlaşmanın bir hisse satışı olmadığının altını çizen Peak Games Strateji Direktörü Ömer İnönü, “Bu anlaşma, şirketimizin kart ve okey oyunlarını geliştiren stüdyosunu ve o stüdyo tarafından geliştirilen oyunları kapsayan bir devir işlemi. Anlaşmaya konu olan stüdyomuzun geliştirdiği oyunlar arasında, Amerika’nın en büyük kart oyunlarından Spades Plus ve Gin Rummy Plus’ın yanı sıra Türkiye’nin en büyük oyunu 101 Okey Plus gibi oyunlar bulunuyor. Peak Games, tüm dünyadan on milyonlarca kişinin severek oynadığı Toy Blast ve Toon Blast’i geliştiren ve ilerleten tüm takımları ile yoluna kesintisiz devam ediyor” dedi.

GÖZÜNÜ LİDERLİĞE DİKTİ

Küresel çapta en hızlı büyüyen Türk teknoloji şirketi Peak Games’in küresel ölçekte en hızlı büyüyen Türk teknoloji şirketi olduğuna dikkat çeken Ömer İnönü, “Mobil oyun pazarının dünyadaki en büyükleri arasında bulunan şirketimiz, 7 yıl gibi çok kısa bir süre içinde büyük başarılar elde etti. Tüm takım olarak yaptığımız işe ve yaşama olan tutkumuz, bu başarının ardındaki en büyük itici güçlerden biri. Peak Games, mobil oyun alanında ABD’de hem gelir hem kullanıcı bazında ilk 10 şirketten biri olmayı başardı. Buna rağmen, biz daha yeni başladığımızı düşünüyoruz ve hayallerimiz, bugün ulaştığımız noktanın da çok ilerisinde. Hedeflerimizden biri de mobil oyun şirketleri arasında dünya lideri olmak. Oyunlarımızın arkasındaki teknolojilerin yanında, bu teknolojileri geliştirmemizde büyük rolü bulunan takımımızın bilgi birikimi ve deneyimi ile bunu gerçekleştirebilecek ve çok daha büyük başarılara imza atabilecek güçteyiz” diye konuştu.

PEAK GAMES’İN BAŞARI HİKÂYESİ

Peak Games, 2010’da İstanbul’da kuruldu, ABD San Francisco’da ofis açtı. Dünyanın en büyük oyun şirketi Hasbro, Peak Games’in ‘Toy Blast’ adındaki oyununu kopyalamış ve daha sonra Peak Games’in davasıyla Hasbro, oyunu yayından kaldırmıştı.