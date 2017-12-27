IOTA nedir? Neden sürekli yükseliyor?

Büyük yatırımcılar şimdiden servetlerini kripto para birimlerine yatırmaya başladı. Kripto para birimleri arasında da en çok Bitcoic'e talep artıyor ve gündemde yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde de bir anda parlayan diğer sanal para birimi IOTA. IOTA durmak bilmiyor ve sürekli yükselmeye devam ediyor. Acaba IOTA'nın yükselişinin arkasında ne yatıyor? Peki bu IOTA ne? İşte ayrıntılar!

IOTA nedir?

IOTA, gündemde yerini koruyan ve gün geçtikçe talebi artan Bitcoin'in rakibi olan bir diğer sanal para birimi. Yalnız IOTA'nın, Bitcoin dahil olmak üzere diğer kripto para birimlerine göre daha verimli, daha hızlı ve en önemlisi daha güvenilir olduğu biliniyor. IOTA'nın diğer kripto para birimlerine göre farklı bir sistemi var. IOTA'nın sistemine Tangle yani kördüğüm adı veriliyor. Bu sisteme göre IOTA'ya transfer yapmak isteyenlerin iki tane daha transfer onaylamaları gerekiyor. Yani sisteme yeni bir transfer girişi yapmak için rastgele iki transfer daha seçip, bağlı anahtarlar ile bakiye kontrol edildikten sonra onaylanıyor.

Bu onaylanma sürecinin oluşmasının sebebi ise spam ve sahte kimliklere karşı güvenlik sağlamak. Bu sistemin daha hızlı, daha verimli ve daha güvenilir olmasını bu sistem sağlıyor. Bu sistem büyük ihtimalle diğer büyük şirketlerin de ilgisini çekmiş. Çünkü Microsoft ve Fujitsi gibi şirketler, IOTA ile işbirliği halinde. IOTA şu anda, 6.75 milyar dolar piyasa değerine sahip ve 4.02 dolardan işlem görüyor.

Peki IOTA'nın birimleri neler?

Her kripto para birimin hesap birimi oılduğu gibi IOTA'nın da hesap birimleri var. IOTA'nın en küçük hesap birimi ise Lota'dır. En küçük birimin Lota olmasının sebebi ise Yunan Alfabesi'ndeki en küçük harften bir sonrakinin Lota olmasından kaynaklı. IOTA'da diğer büyük para birimlerinin adları ise Lota'dan önce gelen eklerle oluşturuluyor. IOTA'nın birimleri şöyle;

Kilolota (Ki) = 1.000 IOTA

Megalota (Ki) = 1.000.000 IOTA

Gigalota (Gi) = 1.000.000.000 IOTA

Teralota (Ti) = 1.000.000.000.000 IOTA

Peralota (Pi) = 1.000.000.000.000.000 IOTA

Acaba IOTA'nın yükselişinin arkasında ne var?

3 Aralık Pazar günü 1.45 dolardan işlem gören IOTA, iki gün içerisinde 3.21 dolara fırladı. Şimdi de 4.02 dolardan işlem görüyor. IOTA'daki yükseliş yüzdesi %120 olarak kaydedildi ve piyasa değeri 8 milyar doları aştı. Söylenenlere göre IOTA'nın bu yükselişinin ardında ise IOTA'nın, Fujitsu, Microsoft ve Samsung gibi teknoloji devleriyle yaptığı anlaşmalardan kaynaklanıyor. Bu gelişmeyle IOTA, en yüksek kripto para birimleri arasında adını beşinci sıraya yazdı.

IOTA nasıl alınır?

IOTA çok yeni bir kripto para birimi olmasından dolayı çok az borsada yer alıyor. Bu sebepten ötürü IOTA alımı yapmak isteyen kişilere birkaç platform sunuluyor. Yakın zamanda çıkan haberlere göre Bittrex, Poloniex ve Cex.io gibi sitelerin IOTA alımı yapabileceği biliniyor. Son olarak IOTA'nın, bahsi geçen borsalara giriş yapması halinde değerinin 10 doları aşacağı düşünülüyor.