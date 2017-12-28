 OIS nedir Telefonlarda ne işe yarıyor

OIS, yeni çıkan tüm akıllı telefonların tamamında etkin olan bir teknoloji. OIS’in açılımı ise “Optical Image Stabilization” yani optik görüntü sabitleyici. Akıllı telefon kullanıcıları çekim yaparken her zaman tripod kullanamadığı için mecburen genelde elleriyle çekim yapıyor. OIS ise tam o anda devreye giriyor.

OIS, akıllı telefon kullanıcılarının elleriyle çekim yaptığı zamanlarda titreşimleri engelleyen bir teknoloji. Özellikle de OIS, kullanıcıların çekim yaparken zoom özelliğini kullandıklarında yardımcı oluyor. Çünkü insanlar ellerini her dakika sabit bir şekilde tutamayabilir. Kısacası OIS, el titremelerinin çekime vereceği zararı hafifletiyor. Ayrıca OIS, fotoğraf ve video çekimlerinin net olması sağlıyor ve kullanıcıların az ışıklı ortamlarda yaptığı çekimlerde kamerayı hareket ettirerek görüntünün daha az hasarlı olmasını sağlıyor. OIS teknolojisini ilk kullanan akıllı telefon ise Nokia Lumia 920.

Peki OIS teknolojisini hangi akıllı telefonlar kullanıyor?

Nokıa Lumıa 920 (8 MP)



Sony Xperia Z5 Premium (23 MP)

Google Nexus 6P (12 MP)

Xiaomi Mi 5S Plus (13 MP+13 MP)





Samsung Galaxy S6 Edge (16 MP)

iPhone 6S Plus (12 MP)





LG G5 (16 MP)



Samsung Galaxy S7 Edge (12 MP)

Asus Zenfone 3 (16 MP)







iPhone 7 (12MP)



