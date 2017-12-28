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    OIS nedir? Telefonlarda ne işe yarıyor

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 08:16 | Son Güncelleme:

    OIS, yani optik görüntü sabitleyici şu anda teknoloji devlerinin yeni telefonlarının tamamında var. OIS, akıllı telefon kullanıcılarına çekim yaparken, görüntünün net bir şekilde çıkması için yardımcı olan bir teknoloji. İşte ayrıntılar…

    OIS, yeni çıkan tüm akıllı telefonların tamamında etkin olan bir teknoloji. OIS’in açılımı ise “Optical Image Stabilization” yani optik görüntü sabitleyici. Akıllı telefon kullanıcıları çekim yaparken her zaman tripod kullanamadığı için mecburen genelde elleriyle çekim yapıyor. OIS ise tam o anda devreye giriyor.

    OIS nedir Telefonlarda ne işe yarıyor

    OIS, akıllı telefon kullanıcılarının elleriyle çekim yaptığı zamanlarda titreşimleri engelleyen bir teknoloji. Özellikle de OIS, kullanıcıların çekim yaparken zoom özelliğini kullandıklarında yardımcı oluyor. Çünkü insanlar ellerini her dakika sabit bir şekilde tutamayabilir. Kısacası OIS, el titremelerinin çekime vereceği zararı hafifletiyor. Ayrıca OIS, fotoğraf ve video çekimlerinin net olması sağlıyor ve kullanıcıların az ışıklı ortamlarda yaptığı çekimlerde kamerayı hareket ettirerek görüntünün daha az hasarlı olmasını sağlıyor. OIS teknolojisini ilk kullanan akıllı telefon ise Nokia Lumia 920.

    Peki OIS teknolojisini hangi akıllı telefonlar kullanıyor?

    Nokıa Lumıa 920 (8 MP)
     OIS nedir Telefonlarda ne işe yarıyor

    Sony Xperia Z5 Premium (23 MP)

     OIS nedir Telefonlarda ne işe yarıyor

    Google Nexus 6P (12 MP)

     OIS nedir Telefonlarda ne işe yarıyor

    Xiaomi Mi 5S Plus (13 MP+13 MP)

    OIS nedir Telefonlarda ne işe yarıyor

    Samsung Galaxy S6 Edge (16 MP)

     OIS nedir Telefonlarda ne işe yarıyor

    iPhone 6S Plus (12 MP)

     OIS nedir Telefonlarda ne işe yarıyor

    LG G5 (16 MP)

    OIS nedir Telefonlarda ne işe yarıyor


    Samsung Galaxy S7 Edge (12 MP)

    OIS nedir Telefonlarda ne işe yarıyor

    Asus Zenfone 3 (16 MP)

    OIS nedir Telefonlarda ne işe yarıyor

     

    iPhone 7 (12MP)

    OIS nedir Telefonlarda ne işe yarıyor

    Etiketler: Kamera
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