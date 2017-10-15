OHAL'in kalbi: 101 bin'den fazla kişi itiraz etti

OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Selahaddin Menteş, çalışmalarını Hürriyet’e anlatırken, kuruluş KHK’ları gereği MİT mensuplarına komisyona başvuru yolunun kapalı olduğunu bildirdi. Menteş, “Komisyon kurulmadan önce kişi birden çok yere dilekçesini götürüyordu. İlgili valiliğe ve BİMER’e aynı başvuruyu yapanlar oldu. Bu itiraz başvuruları komisyonda toplandı. Biz ilk önce bu dosyaları teker teker ayırdık ve arşivledik. Dosyalar şu an incelenmesi için raportörlere gönderildi. Kasım ayında ilk sonuçları almayı planlıyoruz” dedi.

500 BİNİ AŞACAK

Menteş’in verdiği bilgiye göre, OHAL KHK’larıyla meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendiren komisyona, 4 Ekim itibarıyla 101 bin 304 başvuru yapıldı. Son KHK’larla ihraç edilen 1000’e aşkın kişinin de komisyona 60 gün içinde başvuru yolu açık. Başbakanlık kayıtlarına göre ise kamu kurum ve kuruluşlarına 300 bin civarında başvuru yapıldı. Yargıdaki başvuru sayısının yaklaşık 100 bin olduğu dikkate alındığında, komisyona gelecek toplam başvuru sayısının 500 bini aşması öngörülüyor.

Başbakanlık Bilgi İşlem tarafından komisyon üyeleri, uzmanları ve görevlilerin katılımıyla yapılan toplantılarda tartışılarak özel bir yazılım sistemi geliştirildi. Bu sistemde ilk kez barkod yöntemi kullanılarak arşivleme yapıldı. İhraç edilenlerin görev aldığı kuruma göre 9 farklı renkte barkodlu dosya hazırlandı. Başvurucuların bilgi ve belgeleri bu dosyalara aktarıldı. Dosyaların üzerinde ihraçların hangi KHK ile gerçekleştiğine yönelik bilgiler yer aldı. Komisyona yapılan bütün başvurular arşivlenerek sisteme kaydedildi.

Gizem Karakış - Oya Armutçu

MİT VE EMNİYET KAYITLARI

Komisyon, 100 bini aşkın başvurucunun kurumlarına tek tek “Neden ihraç ettiniz?” diye sordu. Özel formatla yöneltilen bu soruların yanıtları da kurumları tarafından yazılı olarak bildirildi. Bu yazılar da barkodlu dosyalara eklendi ve arşivlendi. Bu şekilde tasnif ve hazırlıkları biten dosyalar incelenmek üzere komisyon raportörlerine gönderildi.

Komisyon Başbakanlık, MİT, Emniyet gibi kurumlara yazı göndererek, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilen dosyaları, bilgileri, örgütlerle ilgili arşivleri de getirtmişti. Çalışanlarına ihraç kararı veren kurumun değerlendirmesi de bu veriler ışığında kaynağından kontrol edilecek.

BYLOCK-BANKA KRİTERİ

Raportör hâkimler, başvuru dosyalarındaki ByLock ve Bank Asya kayıtları gibi kanıtları tek tek inceleyerek doğruluğunu teyit edecek. Raportör, paraların Bank Asya’ya FETÖ talimatından sonra mı yatırıldığını, yatırılan paranın kredi ödemesi mi başka bir ödeme mi olduğunu belirleyerek görüş bildirecek. Nihai kararı komisyon verecek. Kurumlardan gelen yazılarla, güvenlik birimlerinden gelen tespit ve dosyalar, itiraz başvurularıyla ilgili oluşturulan kişisel dosyalara konulup incelenecek.

KHK SIRASINA GÖRE

Çalışma ilkelerini belirleyen komisyon, KHK sırasına göre değerlendirme yapacak. Ancak dosyası erken oluşan, belgelerin toplandığı kişilerin başvuruları, diğer dosyalarda evrak bekleniyorsa daha erken ele alınabilecek.

3. ARŞİV YOLDA

KOMİSYON bünyesinde halen iki arşiv bulunuyor. Ancak dosya yoğunluğu nedeniyle binadaki Mili Savunma Bakanlığı’na ait arşiv de komisyon tarafından kullanılmaya başlanacak. Böylece, komisyonun arşiv sayısı üçe çıkacak. Komisyonun Türkçe ve İngilizce hazırlanan internet adresinden başvurular alınıyor. Sistemle ilgili en çok sorulan sorunun internet üzerinden yapılan başvurunun takip edilip edilemeyeceğiydi. Komisyon tarafından ilerleyen dönemde takip sistemi oluşturulması hedefleniyor.

9 RENK

KOMİSYONUN kurumlar ve KHK’lara göre sınıflandırıp renklere ayırdığı dosyalar özel arşive kaldırılıyor. Bu sınıflandırmaya göre kırmızı dosyalara Milli Eğitim Bakanlığı, maviye Emniyet Genel Müdürlüğü, sarıya İçişleri Bakanlığı, turkuvaza Sağlık Bakanlığı, kahverengiye Başbakanlık, bordoya Adalet Bakanlığı, yeşile Milli Savunma Bakanlığı, griye YÖK, HSYK, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, laciverte ise diğer kurumlardan yapılan başvurular konuluyor.

BAŞVURU KABUL EDİLİRSE

ÖN incelemesi tamamlanan dosyalar, Menteş’in başkanlığındaki komisyonda gündeme alınıp görüşülecek. Komisyon, başvurunun reddi ya da kabulüne karar verecek. Meslekten ihraca itirazı kabul edilen başvurucunun dosyası Devlet Personel Başkanlığı’na gönderilecek. Daha sonra ilgili kişinin 15 gün içerisinde statülerine uygun kadro ve pozisyonlara ataması yapılacak. Komisyonun geri çevirdiği başvurulara ise yargı yolu açılacak. Kararlar kamuoyuna açıklanmayacak, ilgili kişiye tebliğ edilecek. Kararlara ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yetkilendirilen idare mahkemelerinde dava açılabilecek.