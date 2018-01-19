OHAL'i gerekçe

Aralarında AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın da bulunduğu 11 üye, Altan ve Alpay’ın, ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’ ile ‘ifade ve basın özgürlüklerinin’ ihlal edildiği yönünde karar verdi. Mehmet Altan kararına, Başkanvekili Burhan Üstün, üyeler Serdar Özgüldür, Osman Paksüt, Kadir Özkaya, Rıdvan Güleç ve Recai Akyel karşı oy kullandı. Şahin Alpay kararına ise üyeler Serdar Özgüldür, Osman Paksüt, Hicabi Dursun, Kadir Özkaya, Rıdvan Güleç ve Recai Akyel karşı oy verdi. Turhan Günay’ın, ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının’ ihlal kararı ise oybirliği ile alındı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Gerekçede tutuklama kararında başvurucuların suç işlediklerine dair kuvvetli belirtinin yeterince ortaya konulamadığına vurgu yapıldı. Gerekçeli kararda, Anayasa’nın 15. maddesine göre OHAL dönemlerinde temel hak ve hürriyetlerin durdurulmasının mümkün olabildiğine dikkat çekilirken, “Ancak bu madde, ifade ve basın özgürlüklerine yönelik Anayasa’da belirtilen güvencelere aykırı bir müdahaleyi meşru kılmaz. Gazetecilerin haber ve yazıları dışında somut delil ortaya konulmadan tutuklanmasının basın özgürlüğüne yönelik caydırıcı bir etki doğuracağı açıktır” denildi.

Karşı oy kullanan üyeler ise tutuklama tedbirinin hukukiliğini değerlendirirken OHAL ilanına sebep olan olayların özellikleri ve ağırlığının gözardı edilmemesi gerektiğini savundu. Karşı oy gerekçelerinde, başvurucuların suç işlediğine dair kuvvetli bir belirtinin varlığının savcılıkça kabul edilmesinin temelsiz ve keyfi olmadığı, darbe teşebbüsü sonrasındaki koşullar nedeniyle soruşturmanın güvenlik içinde yürütülebilmesi için tutuklama dışındaki tedbirlerin yetersiz kalacağı belirtildi.

ALTAN’IN TAHLİYE TALEBİ BİR KEZ DAHA REDDEDİLDİ

AYM’nin gerekçeli kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Mehmet Altan’ın tutukluluğunu değerlendiren 26. Ağır Ceza Mahkemesi, bir kez daha tutukluluğa devam kararı verdi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ret kararında, AYM’nin kendisine kanunla çizilmiş yetkisini aştığını vurgulanırken “Dosyada tutukluluk halinin devamını gerektirir olguların olup olmadığını takdir etme yetkisi mahkememize aittir. Ayrıca vermiş olduğu ihlal kararında tahliyeye yönelik bir hüküm bulunmamaktadır. Zira mahkemenin esastan inceleme yapan temyiz merci kararına dahi direnme hakkı vardır.” ifadelerine yer verildi. Bir üye hakim ise Altan’ın tahliye edilmesi yönünde oy kullandı. Altan’ın tahliyesine ilişkin talep AYM’nin hak ihlali kararının ardından 3. kez reddedilmiş oldu.



