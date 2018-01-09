OHAL’de devam

Toplantıda gündeme gelen konularla ilgili açıklamalarda bulunan Bozdağ, şunları söyledi:

BİR KEZ DAHA UZAYACAK

“(OHAL’in uzatılması) OHAL, bir defa daha uzatılacak. Bunun usulü, MGK’nın tavsiye kararı alması gerekiyor, ondan sonra Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesi gerekiyor. Önümüzdeki MGK’nın gündeminde muhtemelen yer alacak ve arkasından toplanan Bakanlar Kurulu, OHAL’in uzatılmasına karar verecek. Bu da parlamentoda görüşüldükten sonra yürürlüğe girecektir.

MYO’LARA KISA DÖNEM YOK

(Meslek yüksekokulu (MYO) mezunlarına kısa dönem askerlik) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın ifadesi sanki ön lisans mezunlarına kısa dönem askerlik imkânı getirilecek gibi algıya yol açtı. Hükümetimizin gündeminde ön lisans mezunları için böyle bir kısa dönem askerlik değerlendirmesi çalışması yoktur. Hiç kimsenin böyle bir beklenti içine girmemesi gerekir. Bundan önce nasıl askerlik yapıyorlarsa bundan sonra da aynı usulde askerlik yapmaya devam edeceklerdir.

MARKAYA ZARAR VERİLDİ

(Erdoğan’ın ‘ABD’ye karşı dava açarız’ açıklaması) Cumhurbaşkanımızın dava açıklaması Halk Bankası’na dönük açıklamadır. Bu davada Halk Bankası yargılanmıyor ancak Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı sanık durumunda. Dava süresince Halk Bankası sürekli mahkeme salonunda, soruşturma sürecinde, medyada konuşuldu. Bu, bankanın marka değerine, ticari itibarına da zarar verdi. Banka kendi açısından değerlendirme yapabilir, bir dava yolu tercih etmek isterse edebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği husus bankanın bu yönüyle uğradığı itibar kaybı konusunda açabileceği bir davaya işaret etmiştir.

2 KURUMDA KHK ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

(Kanun hükmünde kararname (KHK) süreci) KHK ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 kişiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız bu uygulamayla ByLock’a yönlendirilmiş bulunan kişiler hakkında eğer bunlardan kamudan ihraçlar varsa bunların KHK ile görevlerine iadesi konusunda talimatları oldu. Bunun üzerine çalışmalar başlatıldı. Tek tek bunlar incelendi. Bu kişilerin tamamı kamu görevlisi değil. Bir kısmı atılmış bir kısmı da atılmamış görevine devam ediyor. Kamu görevinden atılmış olanlar 2 bin 138 kişi. İlgili bakanlıklar ve diğer kurumlar sırf bu tuzak nedeniyle ByLock’a yönlendirilmiş olup sadece ByLock kullanıcısı gibi göründüğü için görevinden uzaklaştırılmış olanların iadesi yapılacaktır. ByLock dışında başka bir gerekçe yoksa bunların iadesi yapılacaktır. Şu anda kurumlarımız bize bunlarla ilgili çalışmalarını iletiyorlar. İki kurumumuz kaldı. O iki kurum da çalışmasını tamamladığı zaman biz KHK’yı çıkaracağız.”