OHAL sorusuna yanıt vermedi

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve AK Partililerin son günlerde sıkça eleştirdiği 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün, vefat eden Beğendik Mağazaları sahibi Mehmet Beğendik’in cenazesi için tarifeli uçakla Kayseri’ye geldi.
Havalimanı çıkışında konuşan Gül, "Önemli bir insandı. Kendisiyle dostluğumuz, hemşehriliğimiz vardı. Kime sorarsanız 'Çok delikanlı bir insandı' diyecektir" dedi. Gül, gazetecilerin OHAL’in 6’ncı defa uzatılması ile ilgili sorusuna yanıt vermedi.
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