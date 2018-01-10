OHAL sorusuna yanıt vermedi

Havalimanı çıkışında konuşan Gül, "Önemli bir insandı. Kendisiyle dostluğumuz, hemşehriliğimiz vardı. Kime sorarsanız 'Çok delikanlı bir insandı' diyecektir" dedi. Gül, gazetecilerin OHAL’in 6’ncı defa uzatılması ile ilgili sorusuna yanıt vermedi.