‘OHAL sona ersin’

Adalet Bakanı Gül ile yapılan görüşmede, Adalet Akademisi ile TÜSİAD’ın yaptığı iş birliği hakkında bilgi sunuldu. TÜSİAD tarafından, Türkiye’de son yıllarda yaşanılan olağanüstü olayların, hain darbe girişimi ve terör olaylarının güvenlik kaygılarını arttırdığı ifade edildi. Bununla birlikte güvenlik ve özgürlüğün birbirleriyle çelişen değil birbirini tamamlayan öncelikler olduğu ifade edilirken, bu bilinç ile hareket edilmesinin demokrasi değerleri, milli menfaatler ve küresel rekabetteki güç açısından kilit öneme sahip olduğu belirtildi. Avrupa Birliği uyum sürecinin kararlılıkla sürdürülmesinin Türkiye için önemi vurgulandı. Ayrıca Fransa’daki Acil Durum Uygulaması’nın farklılıklarına da değinilerek, Türkiye’de OHAL’in sona ermesine dair beklentiler paylaşıldı.

KADIN İSTİHDAMI

Bakan Sarıeroğlu ile görüşmede de TÜSİAD'ın işgücü piyasası ile ilgili istihdam kapasitesini artırma, rekabet gücünü yükseltme ve toplumsal refaha katkı sağlamayı amaçlayan görüşleri hakkında bilgi sunulduğu ifade edilerek, bu çerçevede, düzenlemelerin istihdam dostu, çalışma yaşamının dinamizmiyle ve istihdam yaratma perspektifiyle uyumlu olmasının önemine dikkat çekildiği aktarıldı. Öte yandan kadın istihdamının artırılması ve güvenceli esneklik başta olmak üzere çeşitli mevzuat iyileştirmeleri, eğitim-işgücü piyasası bağının güçlendirilmesi ve yetişkin becerilerinin geliştirilmesi konuları ele alındığına dikkat çekildi.

Sağlık Bakanı Demircan ile gerçekleştirilen görüşmede ise TÜSİAD’ın sürdürülebilir sağlık sistemi konusuna verdiği önem doğrultusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aktarıldığı belirtildi. Türkiye için önemli fırsatlar sunabilecek olan ileri yaş turizmi hakkında görüş alışverişi gerçekleşti. Ayrıca sağlıkta inovasyon konusunda yapılan çalışmaların nihai ürüne dönüşerek ticarileşmesine odaklanılması görüşü paylaşıldı. Şehir hastaneleri ile yeni bir evreye geçen kamu-özel sektör iş birliğinin hizmetlerde yüksek ve standardize edilmiş bir kaliteyi yakalama ve sürdürmeye odaklanması gerekliliğinin altı çizilirken, bu projelerin küresel ölçekte de başarılı olması konusunda yapılması gerekenler görüşüldü.