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    OHAL Komisyonu’na başvurdular

    ANKARA
    26 Temmuz 2017 - 21:32Son Güncelleme : 26 Temmuz 2017 - 21:32

    Tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevlerinde bugün 141’inci gün. İki eğitimci için OHAL Komisyonu’na başvuruldu.

    Kendisi de 65 gündür açlık grevinde olan Esra Özakça, şunları anlattı:

    “Semih’i pazartesi gördüm. Her zamankinden daha yorgundu; halsiz ve yürümekte güçlük çekiyordu. Boyun ağrılarından ve boynunu tutamamaktan şikâyetçi. Bir koğuşu iki kişi paylaşıyorlar. Üç saatte bir koğuşa gelip bakıyorlarmış. Fotoğraf çektiremiyorlar. Cezaevi yönetimi içeriden fotoğraf çıkmasını istemiyor. Nuriye Hoca da böbrek ve kas ağrılarından şikâyetçi. Özellikle geceleri gelip uyandırıyorlarmış. Defalarca uyarmasına rağmen geceleri uyandırmaya devam ediyorlarmış. Avukatları, Nuriye ve Semih için OHAL Komisyonu’na

    Etiketler: gazetehaberleri , Esra Özakça , semih özakça
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