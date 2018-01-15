OHAL için 12 çağrı

Çağrı metninde özetle şu ifadelere yer verildi:

KOMİSYONDAN ACİL KARAR

“OHAL derhal kaldırılmalı ve KHK düzenine son verilmelidir. OHAL Komisyonu’nun kararları acilen açıklanmalı ve ilgililere tebliğ edilmelidir.

TBMM’nin yasama ve denetleme yetkisi tekrar teslim edilmeli, gaspedilen milletvekili hakları iade edilmelidir.

OHAL gerekçe gösterilerek valilikler tarafından ilan edilen özgürlüğü kısıtlayıcı tüm yasaklar derhal kaldırılmalıdır.

Haklarında ihraçlarını gerektirecek bir kesin hüküm yokken ihraç edilen 100 bini aşkın kamu görevlisi, tam anlamıyla açlığa terk edilmiştir. 657 Sayılı Yasa’ya da uygun olarak haklarındaki ihraç işlemi, açığa alma işlemine dönüştürülerek, kendilerine adli ve idari adil yargılanma hakkı tanınmalıdır.

İhraçları nedeni ile açlık grevine giren ve bugün 313. günü geride bırakan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, içinde bulundukları hassas durum da göz önüne alınarak derhal görevlerine iade edilmelidir.

GAZETECİLER BIRAKILMALI

İfade, konuşma ve basın özgürlüğü üzerindeki baskılar sona erdirilerek, yaptıkları haberler, yazıları ve konuşmaları nedeniyle cezaevinde bulunan basın emekçileri özgürlüklerine kavuşturulmalıdır.

FETÖ ile uzaktan yakından alakaları olmamasına karşın, yalnızca muhalif oldukları için hukuka aykırı olarak kapatılan demokratik kitle örgütleri bir an önce açılmalı, el konulan yazılı ve görsel medya kurumları teslim edilmelidir.

İhraç edilmiş olan ya da haklarında adli ve idari soruşturma olmayan akademisyen ya da diğer çalışanların, başka alanlarda çalışmasını yasaklayan düzenlemeler derhal kaldırılmalı, iptal edilen pasaportları iade edilmelidir.

Cinsiyetçi, ayrımcı, anti-laik, bilim dışı uygulamalarla doldurulan eğitim programlarına derhal son verilmelidir.

AKP’nin görevden baskıyla el çektirdiği AKP’li belediye başkanları ve diğer siyasetçiler hakkında soruşturma başlatılmalıdır.

OHAL döneminde gerçekleştirilen tüm idari işlemler ve kamu ihaleleri bağımsız bir komisyon tarafından incelenmelidir.

Paramiliter oluşumlar ile ordu ve polis teşkilatındaki gayrimeşru siyasi oluşumlara ilişkin iddialar, bağımsız yargı organlarınca incelemeye alınmalıdır.”