Oha dedirtecek bir yol hikayesi

◊ O meşhur YouTube kanalının sinema filmi “Oha Diyorum” vizyona girdi. Neler hissediyorsunuz? Heyecanlı mısınız?

- Alper Rende: Çok heyecanlıyım. Melih ve Fırat’la çok güzel dostluğumuz oldu. Bana yeri geldiğinde abilik, yeri geldiğinde kardeşlik yaptılar.



◊ Sen en küçüklerisin. Ne zaman katıldın ekibe?

- Alper Rende: Geçen kasımda... Tam bir yıl oldu.

- Melih Abuaf: Oh ne güzel, son anda geldi, filme katıldı.

- Fırat Sobutay: Sen cefasını çek, sefasını Alper sürsün.



◊ Cefayı kim çekti en çok?

- Melih Abuaf: Hep beraber, ekip olarak çektik. Cefa gibi değil zaten.

- Fırat Sobutay: Cefa gibi değil de Melih’te ciddi bir yük var.



◊ Melih için “YouTube’un Acun Ilıcalı’sı” deniyor. Sen ne diyorsun bu konuyla ilgili?

- Fırat Sobutay: Ben de Acun abi diyorum zaten Melih’e...

- Melih Abuaf: Şaka bir yana, ekip işi bu. Mart 2014’te Mediakraft’ı kurduk. Haziran gibi “Oha Diyorum” kanalı açıldı.



◊ Hayal ediyor muydunuz işin buralara geleceğini?

- Melih Abuaf: Yok etmiyorduk. Açıkçası hayal kurmaya çok vaktim olmadı.

- Fırat Sobutay: Biz onun yerine hayal ettik!







FIRAT ADANA’YI TEMSİL EDİYOR



◊ YouTuber olmadan önce ne yapıyordunuz?

- Alper Rende: Ben oyunculuk yapmaya çalışıyordum diyeyim. Reklamlarda oynuyordum. Onun da öncesinde vine çekiyordum.

- Melih Abuaf: Vine mı kaldı! Kaç takipçin vardı Alper?

- Alper Rende: 700 bin civarında.

- Melih Abuaf: Çok iyi rakam.



◊ YouTube’un da başına gelir mi bu? Gün gelir “Hangi YouTube” der miyiz?

- Fırat Sobutay: Allah göstermesin diyelim.

- Melih Abuaf: Bence olmaz.



◊ Hangi köşeleri tutuyorsunuz? Mesela Alper sen bu üçlüde neyi temsil ediyorsun?

- Fırat Sobutay: (Alper’i göstererek) yakışıklı, adam yakışıklı.



◊ Senin için de yakışıklı diyorlar Fırat...

- Fırat Sobutay: Valla mı? Nerede? Kim diyor? Benimki sanırım sempatiklik, yakışıklılık değil.

- Melih Abuaf: Fırat Adana’yı temsil ediyor.

- Fırat Sobutay: Evet. Gençliğim Adana’da geçtiği için oradan kopmadım.



◊ Bütün başarılı isimler Adana’dan çıkıyor.

- Fırat Sobutay: Kıvanç Tatlıtuğ, Fırat Sobutay yani (gülüyor). Şaka bir yana oradan besleniyorum.





MELİH YOUTUBE’UN ACUN ILICALI’SI



◊ Nasıl etkileniyor videolar Adana’dan?

- Fırat Sobutay: Şivem kayıyor. İstanbul’da oyunculuk eğitimi aldığımız dönem, hocalar benim e’leri kapatana kadar ne çileler çektiler. Ne diyorduk biz sahi! Sempatikliği, karizmayı temsil ediyorum.

- Melih Abuaf: Bence şu an mütevazılığı da temsil ettin Fırat. Ben kışkırtmayı temsil ediyorum. - Fırat Sobutay: Acun Ilıcalı ile en benzer özelliği de o bence. Acun Ilıcalı gibi Melih’in de hoşuna gidiyor oyun oynatmak ve rekabet ortamı yaratmak.



OFiSTE BiR YILAN BiR DE KEDiMiZ VAR

◊ Sürekli bir adrenalin yaşıyorsunuz.

- Fırat Sobutay: İşin ilginç tarafı, öyle cesur falan da değiliz.

- Alper Rende: Aslında o kadar çok korkuyoruz ki ama yapmak zorundayız. O biraz yükseltiyor bizi...

- Melih Abuaf: Ben korkağım.



◊ Korkunun ecele faydası yok durumu var yani sizde. Sırada ne var planlanan?

- Melih Abuaf: Kısmet. Şu an ofiste bir yılan var.



◊ Neyse ki doğal ortamında yaşatılıyormuş. Yoksa çok üzülürdüm ona. Bir kediniz de var. Geçen gün bilgisayarınızın üstüne kahve dökmüş ama hâlâ dolanıyor ortada mutlu mutlu. Ona ceza yok sanırım.

- Melih Abuaf: Yok. Cezalar Alper ile Fırat’a.



◊ Biraz filmden bahsedelim. Nedir konusu? Nasıl bir film bekliyor izleyenleri?

- Alper Rende: Bir yol hikayesi. Biz yine kendi karakterlerimizi canlandırıyoruz. Fırat’ın eşi ve kızı da oynuyor. Kızının fotoğraflarının olduğu hard disk hırsızlar tarafından arabasıyla birlikte çalınıyor. Biz de arabanın peşine düşüyoruz. Başımıza bir sürü şey geliyor. Bir yandan da benim filmdeki sevgilimin abisi bizi kovalıyor. Macera, aksiyon, komedi.

- Fırat Sobutay: 15 günlük çekimde toplamda 1200 kilometre yol yapmışız. En büyük zorluğu da oydu. Yazın yol filmi çekmek sıkıntılıymış meğer. Büst gibiydik. Tişörtü çıkardığımız anda her yer bembeyaz sadece kafa simsiyah. 50 faktörlük güneş kremi bile işe yaramıyor. Bebekler için olan özel kremlerden sürüyordum. Güneş hiç ozon tabakası falan dinlemeden çat diye enseden giriyor.







YOUTUBE İZLEYİCİSİ GENELDE 25 YAŞ ALTI



◊ YouTube izleyicisini nasıl tanımlarsınız? Yaş kitlesi, eğitim durumu?

- Melih Abuaf: Çok küçük yaştan başlıyor. Bizim kanalımızın yüzde 50’sinden fazlası 18 yaş üstü, 25 yaşa kadar... Ama 12 yaşında takipçiler de var. Aktif, yani yorum yapan ve paylaşan kesim ise 18 yaş altı. YouTube bunun raporunu veriyor, oradan görüyoruz.



◊ Yaş olarak hedef kitleye en yakın sensin Alper ve sen bile yaşın gereği abi konumuna geldin. Yaş ilerledikçe bu kitleden uzaklaşma riskine karşı bir önleminiz var mı?

- Alper Rende: İşte tedbir için beni aldılar. Ben de büyüyünce daha küçük bir arkadaşı alırlar. Şaka bir yana, sürekli bir etkileşim halindeyiz, genel olarak sürekli yeni kuşağı takip ediyoruz işimizden dolayı. O yüzden çok da kaçıracağımızı düşünmüyorum.

- Fırat Sobutay: Yaştan ziyade enerjinizin tutması önemli. 22-23 yaşındaki takipçiler dışarıda beni görüp “abi” dedikleri zaman bozuluyordum başlarda. Halbuki 30 yaşındayım, abiyim evet. Ama iç enerjim onlar gibi, onların yaşında hissediyorum. Enerjinizi, içeriğinizi, samimiyetinizi koruduğunuz sürece bu kitle de sizi sadık bir şekilde takibe devam eder.

- Melih Abuaf: Yaş geçince yaşlanıyor insan, yaşlanırken tecrübe de kazanıyor. Biz daha yaşlı olacağız ama daha da tecrübeli olacağız.

SAHTE TIKLAMALARI DiLE GETiRENLER AZ iZLENENLER

◊ YouTube’daki tıklanma sayıları çok konuşuluyor. İlk başlarda size de eleştiriler geldi. Onlara bir cevap vermek ister misiniz?

- Melih Abuaf: Kim ne derse desin... Ben YouTube’un, Google’ın avukatı değilim. Bize de zamanında saçma sapan şeyler dendi. Böyle şeyler hiç yapılmıyordur demiyorum ama hiç izlenmeyen bir kanalı göklere çıkartacak düzeyde de olamaz, bu hiç aklıma yatmıyor. Her zaman komplo teorileri olur sonuçta... Bir de kimi zaman az izlenen kanalların bu tür söylemleri çok oluyor. Çünkü bu kanal nasıl bu kadar izleniyor düşüncesiyle bir kıskançlık durumları oluyor. Bu insanın doğasında var, yadırgamıyorum. Yapılmıyordur, yapılıyordur konusuna dönersek... Atıyorum, Hindistan’da bir yerde bir atölyede 1000 kişi toplanıp tıklıyordur. Ama IP’den çok rahatlıkla bunu çözebilecek bir şirket Google.