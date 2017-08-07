Oğuz Kıllı cinayetinde flaş gelişme

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, Esenyurt D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde, 14 Mayıs gecesi saat 02.30 sıralarında bir çocuk babası, perdeci 31 yaşındaki Oğuz Kıllı, kullandığı aracı yol kenarına çekti. Kıllı, eniştesi Ali Karslı ile yer değiştireceği sırada Beylikdüzü istikametine seyir halinde bulunan bir otomobilden peş peşe ateş edilmeye başlandı.

Kurşunlardan biri Oğuz Kıllı'nın göğsüne isabet etti. Kıllı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ise kaçtı. 20 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Oğuz Kıllı hayatını kaybetti. Kıllı'nın son sözleri “Henüz ölemem, kızım Ezgi daha çok küçük!” olmuştu.

Babasının bir maganda tarafından öldüğünü öğrenen Oğuz Kıllı'nın 3.5 yaşındaki kızı Ezgi'nin o günden beri tek bir isteği vardı: "Babamın katilini bulun."

Kıllı ailesinin de Adli Tıp Kurumu önünde yaptıkları basın açıklamasında, Ezgi ve babası Oğuz Kıllı'nın birlikte olduğu fotoğraflarının yer aldığı, "Babamı bir maganda vurdu. Babamın katilini bulun" yazılı bir pankart hazırlanmıştı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda katilin bulunduğu aracı belirlemek için yaklaşık 100 kamerayı incelemeye aldı. Ayrıca olayın yaşandığı saatte bölgeden sinyal veren telefonlar incelendi. Yapılan çalışmalar sonuç verdi, o katilin kimliği dün belirlendi. Aranan katil, Şubat ayında Esenyurt'da Hikmet Demirci'yi ve yine İstanbul'da başka bir kişiyi öldürmekten aranan Hüseyin Ö.'ydü.

OPERASYONDA İNTİHAR ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün öğleden sonra Hüseyin Ö.'nün bulunduğu Esenyurt'daki lüks bir siteye operasyon gerçekleştirdi. Kapıyı açan iki kişi gözaltına alındı. İçerideki odaya giren ekipler, Hüseyin Ö.'yü kanlar içerisinde yerde buldu. 3.5 yaşındaki Ezgi'nin babasının katili, 3 cinayetin firarisi Ö.'nün tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay yeri incelemesinin ardından Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, evde silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Öte yandan, zanlının operasyonda intihar ettiği haberini alan Kıllı ailesinin Aydın Didim'den İstanbul'a geldiği öğrenildi.