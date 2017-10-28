Oğullarını öldüren gelinden şikâyetçi olmadılar

Üniversite eğitimi için geldiği Konya’da Ali Hüyük ile tanıştığını, kendisini bekâr olarak tanıttığını, evli olduğunu sonradan öğrendiğini, ilk eşinden boşandıktan sonra 2004 yılında evlendiklerini ve iki çocukları olduğunu belirten Sevim Hüyük, olay gününü şöyle anlattı: “Evlendikten sonra sürekli şiddet görüyordum ve beni aldatıyordu. Sürekli telefonlarına başka kadınlar çıkıyordu. Olay günü çocuk hastalanmıştı, sürekli cep telefonundan aradım ama açmadı. Olay yerindeki eve gittim, kapıyı çaldığımda eşim kapıyı önce açmak istemedi. Ben zorlayınca bu defa çıkıp beni dövmeye başladı. Evin içinde sevgilisi İ.T. vardı. Bir ara masanın üzerinde duran meyve bıçağı gözüme takıldı sonra eşim kanlar içinde yere düştü. Gerisini hatırlamıyorum. Kasten öldürmedim.”



'OĞLUMUZA KASTEN ZARAR VERMEZ'

Duruşmaya müşteki sıfatı ile katılan maktulün annesi Havva ile babası Yaşar Hüyük de beyanlarında gelinlerini savundu. Hüyük çifti özetle şunları söyledi: “Oğlumuz, İ.T. isimli kadınla ilişkisi başladıktan sonra sanığa ve bizlere şiddet uygulamaya başladı. Birkaç defa bıçak ile üzerimize yürüdü. Oğlumuzu aradığımızda telefonlarına İ.T. çıkıyordu. Olay anını görmedik, ancak sanığın oğlumuzu kasten öldüreceğini, hatta zarar vereceğini düşünmüyoruz. Sanıktan şikâyetçi değiliz, davaya katılma talebimiz yoktur.”



Sanık Sevim Hüyük’e haftanın altı günü uygulanan adli kontrolün ise haftada bir güne indirilmesine karar vererek davayı ileri tarihe erteledi.