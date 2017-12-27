OGS-HGS borç sorgulama nasıl yapılır?

OGS-HGS geçiş ihlali yaşayıp yaşamadıklarını merak eden sürücüler, borç sorgulamasının nasıl yapılacağını araştırıyorlar. HGS borç sorgulama ekranına PTT resmi internet sitesinden ulaşabilir, cezanızı ve borcunuzu bu ekrandan görebilirsiniz. İşte, detaylar.

HGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

HGS ceza ve geçiş ihlali gibi borçlar sisteme 2-3 gün içerisinde yansıyabilmektedir. Ceza yediğinizi düşünüyorsanız belirtilen günden 2-3 gün sonra sorgulama yaparak sonucu öğrenebilirsiniz.

HGS nereden ve nasıl alınır?

Otoyollar ve köprülerde trafiğin daha hızlı akması için Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

HGS başvurusu yalnızca PTT şubelerinden alınmaktadır. HGS almak için ruhsat ve kimliğiniz ile belirtilen şubelere gitmeniz yeterli olacaktır.

HGS köprü ve otoyol geçişleri ne kadar oldu?

2016 yılından itibaren geçiş ücretleri;

- Otomobil, motosiklet, kamyon, kamyonet ve minibüsler için 4,25 TL'den 4,75 TL'ye

- Küçük otobüs, büyük otobüs, kamyonlar için 5,50 TL'den 6,00 TL'ye

- Otobüs ve treyler için 10,25 TL'den 15 TL'ye çıkarıldı.

OGS borç ve geçiş ihlali sorgulama

OGS - KGS geçiş ihlali sorgulama sayfasına girerek PLAKA NO yazmanız ve ardından sorgula butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Son 2-3 güne ait olan OGS

- KGS borçları sisteme yansımamış olabilir. Daha sağlıklı arama yapmak için 2-3 gün sonra tekrar deneyiniz.

KGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ