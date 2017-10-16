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    Öğretmensiz okulda daha ders başlamadı

    İHA
    16.10.2017 - 12:23 | Son Güncelleme:

    Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı bir köy okulunda öğretmen olmadığı için yeni eğitim öğretim dönemi başlayamadı. Veliler ve öğrenciler okula bir an önce bir öğretmen gönderilmesini istiyor.

    15 öğrencisi bulunan Devecik Köyü İlkokulu’nda 2017-2018 eğitim öğretim yılı henüz başlamadı. Veliler, köylerinde öğretmen bulunmadığı için eğitime başlanılmadığını ve çocuklarının mağdur olduğunu dile getirerek, yetkililerden yardım istedi.

    Öğretmensiz okulda daha ders başlamadı
    Devecik Köyü Muhtarı Mustafa Ayan, “Okulumuz 2017-2018 eğitim öğretim yılı başlandığından beri, dört haftadır öğretmensiz. Çocuklarımız köy içinde boş boş geziyor. Diğer arkadaşları farklı köylerdeki okullara gittikleri için ciddi anlamda sıkıntı içindeler. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuru yapmamıza rağmen bize cevapları ‘Kadrolu öğretmen verilmiş fakat şuan güvenlik soruşturmasında’ yanıtını aldık. Çocuklarımızı taşımalı olarak Kalencik köyündeki YİBO’ya götürebilirlerdi ya da sözleşmeli bir öğretmen verip çocuklarımızın eğitim ihtiyacı giderilebilirdi” dedi.

    Öğretmensiz okulda daha ders başlamadı
    Öğrencileri taşımalı eğitimle geçici bir süre başka bir köyde eğitim görmesinin mümkün olduğunu belirten Velilerden Mustafa Çelik, “Bir aydır okullar açıldı ama bizim köy okulumuz halen kapalı. Öğrencilerimiz okula gidemiyor. Ciddi anlamda eğitim konusunda çok sıkıntılar çekiyoruz. Ortaöğretim öğrencileri taşımalı eğitimle Kaleincik köyünde bulunan YİBO’ya götürülüyor. Çocuklarımız ‘Baba okul ne zaman açılacak’ diye her sabah bize soruyor. Bizde mecburen geçiştirmek için bugün, yarın diyoruz" diye konuştu.

    Çocuklarının sokakta ve mağdur olduğunu belirten veli Zeynep Büyük ise, "Çocuklarımız okulu unuttu. Okulun ne zaman açılıp ne zaman kapanacağını bilmiyoruz. Bir aydır okulumuza öğretmen gelmesini bekliyoruz" dedi.

    Çocuklar da bir an önce öğretmenin gelmesini istediklerini söyledi.

    Etiketler: ÖĞRENCİ , Bingöl
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