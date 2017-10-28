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    Öğretmenlik unvanı nasıl kaybedilecek?

    Hürriyet Eğitim
    28.10.2017 - 13:25 | Son Güncelleme:

    MEB Aday Öğretmenleri (Sözleşmeli/ Kadrolu) Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) e-Kılavuzu yayınlandı. Sınav 24 Aralık’ta yapılacak. Başarısız olanların görev yerleri değiştirilerek tekrar sınava tabi tutulacak. Bunda da başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybedecek.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Aday Öğretmenleri (Sözleşmeli/ Kadrolu) Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) e-Kılavuzu yayınlandı. Sınava girecek adaylar, sınav ücreti olarak 100 TL’yi 1-17 Kasım tarihleri arasında ilgili bankalara yatırabilecekler. Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların sınav ücretlerini yatırmaları hâlinde başvuruları alınamadan giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklar. AKS, 24 Aralık Pazar günü saat 10.00’da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacak. Sonuçlar, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde ilan edilecek. Adayların sınava girebilmeleri için performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları, sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları ve sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları gerekiyor. Sınava girmeye hak kazandığı halde askerlik ve doğum gibi belgeyle ispat edilebilecek mazeretleri nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonraki ilk sınava alınacaklar.

    100 PUAN ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEK
    Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Başarı puanı 60 ve üzerinde olan aday öğretmenler başarılı sayılacak. Başarısız olanlar il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulacak. Bu kapsamda da aday öğretmenlerden performans değerlendirmesinde veya sınavda başarısız olanlar öğretmenlik unvanını kaybedecek.

    Etiketler: Öğretmen , aday öğretmen , sözleşmeli öğretmenlik
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