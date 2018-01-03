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    Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları nereden yapılır? Mazeret iznine bağlı yer değişikliği başvuruları

    Hürriyet Haber
    03.01.2018 - 12:10 | Son Güncelleme:

    Öğretmenlerin mazeret iznine bağlı yer değiştirme başvuruları için süreç başladı. Öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları online sistem üzerinden alınacak. Peki Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları nasıl, nereden yapılır?

    Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin ögrubu yer değiştirme başvuruları alınmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Ocak'a kadar alınacak. Öğretmenlerin eğitim kurumu tercihleri 11-17 Ocak tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 19 Ocak'ta yapılacak.

    YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde, eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

    SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER  DEĞİŞTİRMELER

    Öğretmenlerden; a) Kendisi, eşi veya çocuklarının, b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin, hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Ayrıca, anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Başvuruda istenecek belgeler şunlardır: a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu, b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı. Eş, anne, baba, çocuk veya kardeş için vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporlarıyla yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

     

    Etiketler: Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları , mazeret iznine bağllı
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