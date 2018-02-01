Öğretmenlerin vakfı 10 yaşında

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi alanında 2008’de faaliyete başlayan sivil toplum kuruluşu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), 10’uncu yılına girerken, gelecek hedeflerini planlamak için bünyesinde görev alan kısmi zamanlı eğitimcilerle bir araya geldi. Vakfın ‘10’lar İçin Buluşuyoruz’ temasıyla, İstanbul’da düzenlenen buluşmaya Türkiye’nin dört yanında görev yapan 200 eğitimci katıldı.

Üç gün süren etkinlik kapsamında vakfın 10 yıl boyunca yaptığı çalışmalar değerlendirildi. Gelecek dönem hedefleri eğitimcilerle paylaşıldı. Öğretmen Akademisi Vakfı eğitimcileriyle; kurumsal ve stratejik yapılanmasındaki yeni uygulamalar ve yeni eğitim programları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Vakfın, ‘Öğrenen Lider Öğretmen’, ‘Çözüm Odaklı İletişim’, ‘5 Taş: Sosyal ve Finansal Liderlik’ gibi devam eden eğitim programlarına bu yıl itibarıyla; ‘Yüksek Performanslı Okul Takımları İçin Geribildirim’, ‘Web 2.0 Araçları ile Tersyüz Sınıflar’, ‘Aktif Akran Öğrenmesi’, ‘Farklılaştırılmış Öğretim’, ‘Okuma Çemberi’ ve ‘Eğitimde Drama’ olmak üzere 6 yeni programın pilot çalışmaları da eklendi. Yeni dönemde, bireysel başvuruya dayanan eğitim programlarının artırılacağı ve her okulun ihtiyacına yönelik özel olarak tasarlanacak okul dönüşüm programlarının da uygulanmaya başlayacağı iletildi.