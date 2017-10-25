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    Öğretmenlerin performansı 12 ilde mercek altında

    AA
    25.10.2017 - 12:30 | Son Güncelleme:

    MEB tarafından, 12 ilde öğretmenlerin performans sistemiyle ilgili çalışma başlatıldı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, performans değerlendirme sistemi ile Bakanlığın eğitim kalitesini artırmak ve eğitim politikalarına yön verebilmek amacıyla öğretmenlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapılması amaçlanıyor.

    Devam eden çalışmalar kapsamında, Ankara, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon'dan belirlenen okul müdürlerine Ankara Hizmetiçi Enstitüsü'nde seminer verildi.

    İllerine dönen okul müdürleri, öğretmen performans değerlendirme sistemini görev yerlerinde hayata geçirdi.

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