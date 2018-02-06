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    Haberler >Eğitim>Öğretmenlerin ücretlerini, sigortalarını tam ödemeyen okullara ceza geliyor

    Öğretmenlerin ücretlerini, sigortalarını tam ödemeyen okullara ceza geliyor

    AA
    06.02.2018 - 12:19 | Son Güncelleme:

    MEB, özel okullarda çalışan ve sözleşmelerinde veya mevzuatta belirtilen şekliyle özlük haklarını alamayan öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici dahil tüm personel için özel okullara idari para cezası uygulamak için hazırlıklara başladı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, MEB, özel okullarda görev yapan ancak özlük haklarını sözleşmelerinde belirtildiği şekilde tam olarak alamayan personel için düğmeye bastı.

    Bakanlık, özel okullarda çalışan öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici dahil sözleşmelerinde veya mevzuatta belirtilen şekliyle özlük haklarını alamayan tüm personel için özel okullara idari para cezası uygulamaya hazırlanıyor.

    MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nce, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 7'nci maddesi gereğince personel ücretlerini tam olarak ödemeyen, sigorta primlerini eksik yatıran, öğretmenleri çalışma saatlerinin üzerinde görev yapmaya zorlayan veya herhangi bir sebeple personelin özlük haklarını ihlal eden özel okullara 10 bin 147 lira idari para cezası uygulanacak.

    Aynı fiilin tekrarı halinde bu rakam 50 bin 737 lira olarak uygulanacak, üçüncü tekrarda ise özel okul sürekli kapatılacak.

    Özel okullar haricindeki özel öğretim kurumları için illerde valilikler, özel okullar için ise Genel Müdürlük tarafından yürütülecek süreçle özellikle öğretmenlerin haklarının korunması ve mağduriyetlerinin önlenmesi öngörülüyor.

    MEB istatistiklerine göre, özel öğretim kurumlarında 300 bine yakın personel istihdam ediliyor.

    Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , MEB , ÖĞRETMEN , özlük hakkı , Özel Öğretim Kurumları Kanunu , Özel Okul , Özel Öğretim
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