Öğretmenlerin mazeret tayini başvuruları başlıyor

Öğretmenlerin eş durumu, sağlık, güvenlik, engellilik gibi nedenlerle il içi ve iller arası tayin başvuruları 2 Ocak’ta başlıyor. Öğretmenler 8 Ocak’a kadar başvuruda bulunabilecek. Tercihlerse 11-17 Ocak arasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama takvimini 19 Ocak 2018 olarak açıkladı. 22 Ocak’tan itibaren de atama tebligatları öğretmenlere ulaştırılacak ve eğitimcilerin bulundukları okulla ilişiklerini kesme işlemleri başlatılacak. İl içi ve iller arası yer değiştirme başvurusuyla ilgili genel şartlar şöyle:

HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜ DİKKATE ALINACAK

- Bilim sanat merkezleri hariç, alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumları Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr adresinde ilan edilerek öğretmenlerin tercihlerine açılacak. Yer değiştirmeler bilgisayar ortamında hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü, hizmet süresinin hesabında ise 28 Şubat 2018 tarihi esas alınacak.

- Sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna ya da diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenler isterse eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

DÜZELTME YAPILABİLECEK

- Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS ‘Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu’ doldurularak yapılacak ve belgeler okul müdürlüğüne teslim edilerek onaylatılacak, bir örneği de öğretmene verilecek.

- Öğretmenler, başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumlu olacak. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecek. Bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurularsa iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacak.

- Öğretmenler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vererek yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecek. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecek.

İL VEYA İLÇE DIŞINDAKİLERE KOLAYLIK

- Öğretmenlerin şahsen başvuru yapması gerekiyor. Ancak görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecek. Yöneticiler bu başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattırabilecek.

- Müstakil müdürlüğü olmayan kurumlarda görevli öğretmenlerle kadroları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunanlar, başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapacak.

İKİ AŞAMALI BAŞVURU

- Yurtdışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurtdışı görev sürelerinin veya izinlerinin 5 Şubat 2018’e kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 9 Şubat 2018’e kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.

- Başvurular iki aşamada alınacak. İlk olarak sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak. İkinci aşamada ise, eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak.

- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan; gerekli şartları taşımayan; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılanlarla Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

- Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenlerle gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacak.