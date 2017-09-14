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    İl içi ve il dışı atama sonuçları açıklandı... MEB 2. yer değiştirme sonuçları

    AA
    14.09.2017 - 09:35 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 10:44

    İl içi ve il dışı atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Binlerce öğretmeni ilgilendiren 2. yer değiştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://ikgm.meb.gov.tr/ internet adresinden erişime açıldı. Ataması yapılanların okullarıyla ilişik kesme işlemleri ise 15 -20 Eylül tarihleri arasında yapılacak. İşte il içi ve il dışı atama sonuçlarıyla ilgili detaylar!

    MEB, bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin, il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri sonucunda atamalarını tamamlandı. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından 8-12 Eylül 2017 tarihleri arasında başvurusu alınan, 2. il içi ve iller arası atama sonuçları resmi sayfa üzerinden duyuruldu. 

    Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 8-12 Eylül'de alınmıştı. Öğretmenlerden 30 Eylül itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme başvurusunda bulundu. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek. Ataması yapılanların okullarıyla ilişik kesme işlemleri ise 15 -20 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

    İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

    MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, kısa bir süre önce il içi atamalarıyla ilgili bilgilendirmede bulunmuştu. Eş özründen il emrine verilen 4 bin 900 öğretmene eş özrü nedeniyle yer değişikliği hakkı tanındığını açıklayan Tekin, şunları söylemişti:

    "Değerli arkadaşlar geçtiğimiz hafta 4 bin 900 öğretmen arkadaşımız eş özründen il emrine verilmişti. Bu vesileyle il içi eş özrü nedeniyle yer değişikliği yapmak isteyen arkadaşlarımıza da ikinci bir hak tanıdık. 15-16 Eylül tarihlerinde her iki grup, yani iller arası eş özrü nedeniyle il emrine verilenler ve il içi eş özrü bekleyenler) için başvuru ekranı açacağız. Hemen değerlendirip 17 Eylül günü açıklayacağız. Böylelikle iller arası gelenler ile il içi bekleyenler arasında herhangi bir adaletsizliğe neden olmaksızın puan üstünlüğüne göre kurumlara atamalar yapılmış olacak."

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