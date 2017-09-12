Öğretmenlerin il içi atamaları için geri sayım başladı... MEBBİS başvuru sayfası

Öğretmenlerin il içi atama başvuruları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre öğretmenler 15-16 Eylül’de mazerete bağlı il içi atama başvurusu yapabilecek. Atamalar ise 17 Eylül’de gerçekleştirilecek.

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, kısa bir süre önce il içi atamalarıyla ilgili bilgilendirmede bulunmuştu. Eş özründen il emrine verilen 4 bin 900 öğretmene eş özrü nedeniyle yer değişikliği hakkı tanındığını açıklayan Tekin, şunları söylemişti:

"Değerli arkadaşlar geçtiğimiz hafta 4 bin 900 öğretmen arkadaşımız eş özründen il emrine verilmişti. Bu vesileyle il içi eş özrü nedeniyle yer değişikliği yapmak isteyen arkadaşlarımıza da ikinci bir hak tanıdık. 15-16 Eylül tarihlerinde her iki grup, yani iller arası eş özrü nedeniyle il emrine verilenler ve il içi eş özrü bekleyenler) için başvuru ekranı açacağız. Hemen değerlendirip 17 Eylül günü açıklayacağız. Böylelikle iller arası gelenler ile il içi bekleyenler arasında herhangi bir adaletsizliğe neden olmaksızın puan üstünlüğüne göre kurumlara atamalar yapılmış olacak."

BAŞVURULAR NEREDEN NASIL YAPILACAK?

Atamalar 14 Eylül 2017 tarihinde, ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 15 -20 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Öğretmenler, yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.

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