Öğretmenlere sınıf yönetimi dersi

Öğretmenler, sınıf yönetimi konusunda bilgilendirildi. İSTEK Okulları sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler, 6 Ocak Cumartesi günü ‘Sınıf Yönetimi ve Zor Çocuklar’ konulu bir eğitime katıldı. Prof. Dr. Münire Erden tarafından verilen eğitimde, sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar, öğrenci davranışları, bunu etkileyen sınıf dışı etmenler, sınıf içi etkileşim ve iletişim, fiziksel ortamın düzenlenmesi, kurallar geliştirme ve uygulama, zamanı ve öğretimi yönetme becerileri, olumsuz davranışların durdurulması ve değiştirilmesi gibi konular ele alındı.

“EĞİTİM YENİ BAKIŞ AÇILARI KAZANDIRDI”

Eğitime katılan öğretmenler, bu sayede zor öğrencinin ebeveyni olma, zor öğrencilerin ebeveyn ilişkilerine yönelik iletişim kurma konularına daha empatik yaklaşma yönünde farkındalıklarının arttığını söyledi. İSTEK Atanur Oğuz İlkokul Müdürü Ezgi Taştekin Ağuş, “Zor çocuklar, haksızlığa daha sık uğradıklarını düşünüyor ve inat etme noktasında dürtülerinin getirdiği davranışı tekrarlıyor (vurma, bağırma, dağıtma, kırma ...vb). Bu, sınıf ortamında karşılaşılmak istenmese de zor çocuklarla en sık karşılaşılan durum oluyor. Aldığımız bu eğitim, daha önceki bilgilerimizi pekiştirdi ve sınıf yönetimi konusunda bize yeni bakış açıları kazandırdı” dedi.