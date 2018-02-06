Öğretmenlere ‘Sıfır Atık’ dersi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki ilk ve orta okullar ile liselerde görev yapan öğretmenler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda verilen Sıfır Atık Projesi seminerine katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, seminerde projenin önemiyle ilgili konuşma gerçekleştirdi.

Birpınar, vatandaşların evlerine kadar uzanması gereken bir çalışma olduğunu belirttiği projenin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından hayata geçirilmesi ve Emine Erdoğan'ın sahiplenmesinin ardından hızla ilerlediğini söyledi.

Mehmet Emin Birpınar, "Dünya bu işlerde daha hızlı görünse de maalesef onlar çevreyi hızlı bir şekilde kirlettikten sonra farkına vardılar. Avrupa'ya baktığımızda, yıllarca tehlikeli atıklarını Afrika'ya gömdüler. İnanılmaz derecede vahşi bir kalkınmayı gerçekleştirdiler" dedi.

Bugünkü kalkınmışlıklarının arkasında havayı, suyu ve çevreyi acımasızca kirleten bir yapının bulunduğuna dikkati çeken Birpınar, "Biz bunu yapmayacağız. Biz sürdürülebilir kalkınmayı başarmak zorundayız. Bu konuda da dünyayı kirletme oranımız binde yedilerde. ABD'nin yüzde 20, Çin'in yüzde 20'lere yakın. AB'nin de kirletme oranı aynı seviyede. Biz kalkınan bir ülke olmamıza rağmen kirletme oranında binde 7 seviyelerindeyiz. Bir anneden bir çocuktan başlayan bir düzenin kurulması gerekiyor. Kuramazsak elimizdeki birçok şeyi kaybetmiş oluruz" diye konuştu.

"EN AZ İKİ ÖĞRENCİDEN BİRİ ÇEVRECİ OLMALI"

Birpınar, geçmiş dönemlerde atıkların depolanmasından kaynaklanan pek çok sorunun yaşandığını belirterek, atıkların ekonomiye kazandırılmasını sağlayan Sıfır Atık Projesi ile çevresel sorunlarla daha az karşılaşılacağını söyledi.

Mehmet Emin Birpınar, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 1993'te yaşanan çöp patlamasını, 2006'da Tuzla'da tehlikeli atık barındıran 2 bin varilin toprağa gömülmüş halde bulunduğunu anımsatarak, bu olayların ardından Çevre Kanunu'nun çıktığını belirtti.

Çevre eğitiminin küçük yaşlardan itibaren verilmesi gerektiğini anlatan Birpınar, şunları söyledi:

"Dünyanın geleceği için çevreye ve çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Hocalarımız en az iki öğrenciden birini çevreci yapmalı. Bakanlık olarak da her türlü desteği vermeye hazırız. Başlattığımız Sıfır Atık Projesi'yle sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binasında 77 ton kağıt, 18 ton plastik, 4 ton cam, 2 ton metal, 1.100 litre bitkisel atık yağ, 2,5 ton organik atık olmak üzere 105 ton değerlendirilebilir atık ekonomiye kazandırıldı. Bu sayede alışkanlıkların değiştirilmesiyle 1.300 ağaç kesilmekten kurtarıldı. Evde çöpe attığımız her şeyin ekonomik olarak bir değeri var. Dolayısıyla 'sıfır atık' konusunu tüm okullarımızın sahiplenmesini istiyoruz. Yeter ki çocuklarımızı bu noktada bilinçlendirelim."

"İSTANBUL'DA GÜNDE 15 BİN TON ÇÖP ÇIKIYOR"

Birpınar, atıkların depolanmasının ekonomiye de olumlu katkılar sağlayacağına dikkati çekerek, "Türkiye'de günde hane başı ortalama 1 kilogram çöp çıkartıyoruz. Yani İstanbul'da günde 15 bin ton çöp çıkıyor bunun bir şekilde bir yere depolanması gerekiyor. Düzenli depolansa bile depo alanları için çok sayıda ağaç kesmek gerekiyor. Bu atıkları ne kadar azaltırsak o kadar ağaç keseceğiz" dedi.

Sıfır Atık Projesi'ni bu yıl kamu kurumları, havalimanları, okullar, hastaneler ve büyük iş yerleri gibi alanlarda yaygınlaştırmak istediklerini de belirten Birpınar, Bakanlık olarak bu tip çalışmalara rehberlik yapacaklarını hatta yapılan projelere de maddi anlamda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Açıklamaya göre, Bakanlık Müsteşar Yardımcıları Refik Tuzcuoğlu, Fatma Varank ve Mücahit Demirtaş'ın da katıldığı seminerin ardından okul yöneticileri ve öğretmenler, Bakanlık binasında atıkların dönüştürüldüğü tesisi gezdi.