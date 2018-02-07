Öğretmenlere PISA eğitimi

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin bilgi ve becerilerini ortaya çıkarabilmek adına geliştirilen eğitim sistemine Bursadan katkı geldi. Uludağ Üniversitesi (UÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, toplam 60 öğretmenin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA tarzı sorular hazırlaması ve bu kapsamda eğitim vermesi amacıyla ortak bir protokol imzaladı.

10 hafta sürecek eğitimler sonucunda öğretmenler hem ders müfredatını hem de sınav uygulamalarını uluslararası geçerliliği olan yöntemlere göre yapabilecek. Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Koz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Demirel ve Eğitim Fakültesi Matematik Eğitim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Altun katıldı.

NİTELİKLİ ÖĞRETMEN, NİTELİKLİ ÖĞRENCİ

Törende konuşan UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversitenin eğitimin en son noktasında öğrencilerle muhatap olduğuna işaret etti. Üniversiteye gelen öğrencilerin birçok açıdan eksiklerinin bulunduğunu söyleyen Rektör Yusuf Ulcay, “Nitelikli öğretmene, nitelikli öğrenciye ve nitelikli fiziksel imkânlara ihtiyacımız var. Bursa olarak önümüzdeki eğitim öğretim döneminde tekli eğitime geçecek. Bu mutlaka bir pozitif etki yaratacaktır. Ancak tek başına fiziksel imkânlar bir şeyi çözmüyor. Bugün imzaladığımız protokolün içeriğinin tüm illerde olması gerektiğine inanıyorum. Bir de bu planlamanın kısa dönem için değil, büyük bir bütünün içerisinde 4-5 yıla yayılarak sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum. Öğrencilerimizi nasıl zevkli bir şekilde çalışmaya yönlendirebiliriz? Bunu çözümlememiz gerekiyor” dedi.

Dünyada 10 büyük ekonomi arasında girmeye başaran Türkiyenin PISA ve TIMSS ölçümlemesinde son sıralarda yer aldığını belirten Rektör Yusuf Ulcay, şöyle devam etti:

“Dünya sıralamasındaki yerimiz ile eğitimdeki sıralamamız aynı değil. Bu dengeyi yakalamamız gerekiyor. Eğitim noktasında ilgili birimlerin koordineli çalışması gerekiyor. Bursa örneğini bizim bu çalışmamız oluşturacaktır. Sadece 10 haftalık bu projenin yanı sıra daha uzun süreli farklı bir çalışma daha yapalım. Üniversite olarak biz hazırız. Topyekün mükemmelleşmeye ön ayak olacak kapsamlı bir çalışmaya imza atabiliriz.”

ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISI GELİŞTİRİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın son dönemde bilgiden ziyade beceriye yansıyacak soruları tercih etiğini açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ise bunun çok ciddi ve doğru bir hamle olduğunun altını çizdi. PISA’da da bu tarza benzer soruların çıktığını söyleyen Müdür Sabahattin Dülger, “Tek başına bilginin kendisi yeterli değil. O bilgiyi doğru kullanma, verimli kullanma ve uygun alanda kullanma anlamında bir çalışma yapılıyor. Bunu çok değerli ve doğru buluyorum. PISAda da buna benzer sorular karşımıza çıkıyordu. Dolayısıyla yeni bir soru tarzı ve yeni bir bakış açısı gerekti. 60 öğretmenimiz üniversitemizle yaptığımız bu protokol çerçevesinde soru hazırlama ve bakış açısıyla ilgili kendilerini geliştirecekler. Ben faydalı ve hayırlı bir iş olduğunu düşünüyorum. Protokol aşamasına gelene kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah neticeleri de hayırlı olacaktır diye ümit ediyorum” dedi.