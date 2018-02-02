Öğretmenlere ‘okul terkini önleme’ eğitimi

Erasmus+ K101 Personel Hareketliliği kapsamında Sandıklı Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Barselona’da ‘Erken okul terkini önlemek’ konulu eğitim aldı. Eğitime, Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İngilizce Öğretmeni Cennet Yıldırım koordinatörlüğünde Sandıklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Enver Akçınar, okul müdürü Ufuk Taşbaş ve altı öğretmen katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bizler de pek çok ülkenin nüfusunu aşan genç ve dinamik nüfusumuzu iyi yetiştirmenin, geleceğimizi garanti altına almanın yollarını aramalıyız. ‘Erken Okul Terkini Önlemek İçin Uygun Müdahaleler’ isimli Erasmus+ projesiyle farkındalık yaratmak istedik. Erken okul terkinle ilgili yapılan çalışmaları öğrenmek, Avrupa ülkeleriyle iş birliği yapmak, iyi örnekleri paylaşmak adına projeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda İtalya ve Çek Cumhuriyeti’ne de ziyaretlerde bulunacağız."