Öğretmenlere ek 5 bin atama müjdesi

Türkiye Özel Okullar Derneği’nce düzenlenen ‘Türkiye’de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerinin Eğitime Etkisi’ programına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Yılmaz, liselere girişte okul başarı puanının çok etkili olmadığını ancak üniversiteye girişte ise yüzde 12 oranında devam ettiğini, başarısız olan öğrencilerin okul puanı nedeniyle adaletsizlik olacağı yönündeki soruya şu cevabı verdi:

"Ancak daha yapılmamış bir uygulama. Sonucu görmedik, bir varsayım var. Bu varsayımdan böyle bir sonuç çıkar. Negatifi şimdiden kabul ediyoruz. Bence sonucu bir görmek lazım. Sonucu gördükten sonra eğer öyleyse düzeltemeye gidilebilir."

Üniversite sınavlarına eklenen yeni yabancı dil ile ilgili de, Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde okumak için önceden İngilizce sınava girildiğini anlatan Yılmaz, bunun doğru olmadığını, yapılan düzenlemenin iyi olduğunu söyledi. Yılmaz, liselere geçiş sistemiyle ilgili yeni gelişmelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Nisan ayının sonunda, mayıs ayının başında açıklayacağız. Arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. 81 ilimizde 70'e yakını tamamlandı. 10 ile ilişkin arkadaşlarımız il müdürleri ve eğitim yöneticileriyle bir araya geliyor. Sorunsuz şekilde sistemin oturacağını, mevcut sistemden çok daha iyi olacağını öngörüyoruz, düşünüyoruz. Bir önceki sistemin sakıncaları ortaya çıktı. Dolasıyla TEOG'u her şeye ölçü alırsanız, biz evlatlarımızı sınava hazırlıyorduk millet bundan bıkıyor. Bırakın hayata hazırlansın."

ADRESE DAYALI SİSTEMDE ÜÇ TERCİH

Bakan Yılmaz, adrese dayalı eğitim sistemi ile ilgili, "Üç okul da seçebilir. Özü zorunlu eğitim var. İlkokul da, ortaokul da ve lise de zorunlu. Eğitim çağında bütün evlatlarınızı siz mutlaka bir okula yerleştirmek zorundasınız. Taşımalı eğitimi niçin yapıyoruz? Köyünden, mezrasından geleni okulla buluşturmaya çalışıyoruz. Engelliyi kendi evinde okulla buluşturmaya çalışıyoruz. Üç tercihte bulunabilir, doğrudur" diye konuştu.

Üç tercihte bulunduktan sonra kriterlerin olduğuna değinen Yılmaz, adrese yakınlığı, kendi ortaokuluna yakınlığı gibi kriterler olduğunu ancak mutlaka bütün öğrencilerin bir yere yerleştirileceğini söyledi.

MÜLAKAT DEVAM EDECEK

"Öğretmen atamalarında bir artış var mı? Arkasından yine mülakat olacak mı? Branşlarla ilgili sayı belirlemesi yapıldı mı?" sorusu üzerine Yılmaz, üzerinde çalışıldığını, 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili duyuruyu şubat ayında yapacaklarını söyledi. Ücretli öğretmenler içerisinde, sınava alırken mülakatın devam edeceğini aktaran Yılmaz, "Mülakata alırken o alanda alacağımız öğretmen sayısının üç katı kadar puan sınırına girmek gerekli. Bazı konular var ki bazı derslerde öğretmen alıyoruz, 89 alan mülakata giremiyor. Bir örneği var. Üç kişi mülakata giriyor, 91, 92, 93 alıyor. 90 alan dahi mülakata giremiyor" diye cevap verdi.

EK 5 BİN İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

"Ücretli öğretmenler, beş yıl bize ücretli öğretmenlik yapmış olması kaydıyla ancak mülakata girmek için de puanı yetmiyor" diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"O halde puandaki bu eksiklik için kendi beş yıllık tecrübesini sanki bu eksikliği kapatır şeklinde düşünürken bunları da mülakata almak için çalışma yapıyoruz. 20 binin üzerine beş bini de geçmeyecek şekilde bir ilave öğretmen alımını da düşünüyoruz. Bununla ilgili bir yasal düzenleme gerekiyor. O düzenlemeyi tamamladıktan sonra ikisini bir arada şubat ayında duyurusuna geçeceğiz. Branşlarla ilgili çalışma yapılıyor

Türkiye genelinde sınava girecek 8. sınıf öğrencisi sayısına ilişkin İsmet Yılmaz, ilk yıl kendini denemek için çok fazla öğrencinin gireceğini ancak bunun zamanla düşeceğini söyledi. "Felsefe öğretmeni, eşofman giyen kız çocuklarını zina yapmakla suçlamıştı. Son durum nedir?" sorusunu Yılmaz, "Hakkında soruşturma yapıldı, soruşturma devam ediyor, açığa alındı" diye yanıtladı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR