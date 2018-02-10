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    Öğretmenlere çevre eğitimi

    Hürriyet Eğitim
    10.02.2018 - 11:27 | Son Güncelleme:

    İstanbul’daki bir belediyenin sivil toplum kuruluşuyla bir araya gelerek geliştirdiği ‘Kentimin Öyküsü’ projesi kapsamında öğretmelere müfredat, sınıf içi uygulamalar gibi farklı konularda eğitimler verildi. Bu öğretmenler, öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenleyerek, çocuklara doğal ve kültürel mirası koruma bilinci aşılanacak.

    Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yapan Sarıyer Belediyesi, Çekül Vakfı işbirliğiyle bir proje geliştirdi. Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi’nde (SAGEM) görevli öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen ‘Kentimin Öyküsü’ isimli proje eğitiminde bu kez öğretmenlere eğitim verildi. Çekül Vakfı Bilgi Ağacı’ndan Deniz Dinçel’in yönetiminde düzenlenen eğitim programında öğretmenlere müfredat ve sınıf içi uygulamalar, sosyal ve kültürel kazanımlar, ayrıca doğal mirası farklı yönleriyle keşfetmeleri konusunda bilinçlendirici örnekler sunuldu.

    Öğretmenlere çevre eğitimi

    AİDİYET HİSLERİ GÜÇLENECEK
    Sarıyerli çocukların eğitim öğretim yılı süresince yaşadıkları kentin çevresi, doğası ve tarihiyle etkileşim içinde olmalarını da öngören projede öğretmenler, öğrencilerle 12 haftalık süreçte sınıf içinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Yapılan grup çalışmalarıyla çocukların kentlerine duydukları aidiyet hisleri de güçlendirilerek doğal ve kültürel mirası koruma bilinci aşılanacak.

    Öğretmenlere çevre eğitimi

    Etiketler: Eğitim , ÖĞRETMEN , Çekül Vakfı , Çocuk
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