Öğretmenlere alkol sorusuna tepki

Sarıbal, Milli Eğitim Bakanlığı İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’nin yolladığı ‘İşe Giriş Periyodik Muayene Formu’nda yer alan soruyla ilgili “Bütün kimlik ve iletişim bilgilerinin bulunduğu bir işe giriş belgesinde, böyle bir sorunun ne işi var?” diye sordu.



Öğretmenlerden gelen tepki üzerine formların doldurularak okul yönetimlerine teslim edilmesinin durdurulduğunu belirten Sarıbal, “Ancak bu durum skandalı örtmeye yetmez” dedi.