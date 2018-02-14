Öğretmenler ve öğretmen adayları ‘zeka oyunları’ öğreniyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, öğrencilerin strateji, zeka ve akıl yürütme becerilerinin gelişmesi için ortaokul müfredatına eklenen zeka oyunları dersinin diğer eğitim kademelerinde de aktif uygulanabilmesi için harekete geçen Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuklu Belediyesi’nin de desteğiyle Selçuklu Kognitif Oyunlar Laboratuvarı'nı kurdu.

Laboratuvarda sene boyunca devam edecek, her bir oturumda 20 katılımcının olduğu 24-30 saatlik eğitimlerde öğretmenlere 100 zeka oyunu öğretiliyor. Çeşitli kategorilerde farklı becerileri geliştirmeyi amaçlayan oyunları öğrenen öğretmenlerin, bunları öğrencilere aktararak yeteneklerini keşfetmesi hedefleniyor.

Proje Koordinatörü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bengü Türkoğlu, öğretmen ve adaylarını iki aşamalı eğitime aldıklarını söyledi.

İlk aşamada oyunların tanıtımının ve öğretimin yapıldığını, ikincisinde de öğretmenlerin kendi bilişsel oyunlarını ortaya çıkarmasının sağlandığını anlatan Türkoğlu, "Asıl hedefimiz, bu oyunları öğretmenlerimize ve öğretmen adaylarımıza tanıtarak, eğitim programlarının içerisine, kendi eğitsel oyunlarını entegre edebilmeleri için bilinç kazandırmak. Öğretmenlerin üretici yönlerini ortaya çıkarabilmek" dedi.

"ÇOCUKLARIN HAYATA AÇILAN PENCERELERİ OYUN"

Laboratuvarda öğretilenlerin yediden yetmişe herkesin oynayabileceği zeka oyunları olduğunu belirten Türkoğlu şunları söyledi:

"Eğitimin ilk aşamasında, örneğin stratejiye ya da mantık yürütmeye veya dil becerisi ile uzamsal, görsel alanlara yönelik farklı oyunları tanıtıyoruz. Asıl hedefimiz öğretmenler yoluyla öğrencilere ulaşmak çünkü bir öğretmeni eğittiğimiz, bu oyunları tanıttığımız zaman, öğretmenlerimizi eğitsel ve bilişsel oyunları kendilerinin tasarlayabileceği hale getirdiğimiz zaman zaten direkt olarak çocuklar etkilenecek. Çocukların öğrenme yolu, hayata açılan pencereleri oyun."

Eğitime katılanlar arasında okul öncesinden ortaöğretim öğretmenlerine ve adaylarına geniş bir katılımcı profilinin olduğunu söyleyen Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimize bu bilinci kazandırdığımız zaman artık okul sıkıcı, sadece verilen ezber bilgilerin öğrenildiği bir yer olmaktan ziyade, oyunlarla, farklı şekilde eğitim öğretim programlarının yürütüldüğü bir konuma geçeceği için projenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bunu gözlemlemek için okul öncesi ve ilkokul gruplarında örnek uygulamalar gerçekleştirdik. Çocukların bilişsel gelişimlerinde kayda değer farklılaşmaların olduğunu gözlemledik. Zeka oyunlarıyla haşır neşir olmaya başlayan çocukların sayı kavramlarında, strateji becerilerinde, dil kavramlarında muazzam gelişmeler gözlemledik."

Zeka oyunları dersinin çocukların sosyalleşmesine de olumlu etkisinin olduğunu anlatan Türkoğlu, "Örneğin saldırganlık eğilimi olan bir çocuğumuz bu oyunlarda gruba dahil olabilmek için kendini durduruyor. 3-4 haftalık bir süreçten sonra çocuğun bu eğiliminde muazzam seviyede azalma gözlemliyoruz" dedi.

ÖĞRETMEN ÇOCUĞU, ÇOCUK KENDİNİ TANIMIŞ OLUYOR

Türkoğlu, zeka oyunlarının ortaokullarda seçmeli ders olarak okutulduğuna dikkati çekerek, "İlkokullar ve okul öncesi programına yönelik herhangi bir eğitim programı yok. Biz okul öncesinde ve ilkokulda örnek uygulamalarımızı yaptık. Ortaya çıkan sonuçları Milli Eğitim Bakanlığıyla paylaşacağız. İnşallah sonuçları Bakanlıkla paylaştığımız zaman okul öncesi ve ilkokul için de bir eğitim programının ortaya çıkmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Zeka oyunları dersinin çocuklar için önemine işaret eden Türkoğlu, "Bir çocuğumuz görsel algıya yönelik oyunu çok hızlı şekilde başarıyla tamamlayabiliyor. Buradan öğretmen 'Evet, bu çocuk görsel alanda başarılı' çıkarımı yapabiliyor. Stratejiye yönelik oyunda aynı çocuğumuz biraz geri kalabiliyor. Ancak çocuk 'Ben başarısızım' tedirginliği yaşamıyor. 'Stratejiye yönelik oyunda biraz geç tamamladım ama görsel alandaki oyunda başarı sağladım.' diyor. Hem öğretmen çocuğu tanımış hem de çocuk kendini tanımış, becerilerini, eksikliklerini görmüş oluyor" dedi.