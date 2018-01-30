Öğretmenler sosyal medyada kendisini geliştiriyor

Sarıdaş, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü 'Çevrimiçi ortamlarda öğretmenler tarafından oluşturulan öğrenme topluluklarının öğretmenlerin mesleki gelişimine etkisinin incelenmesi' konulu yüksek lisans tezinin sonuçlarını anlattı.

İnceleme için 287 öğretmenle görüşmeler yaptığını belirten Sarıdaş, öğretmenler tarafından oluşturulan mesleki gelişim topluluklarının, web ortamlarına taşındığını söyledi. Öğretmenlerin topluluklarda paylaşılan içeriklerle ve kendi aralarında etkileşimde bulunarak iş birlikli öğrenme yoluna gittiklerini anlatan Sarıdaş, öğretmenlerin en fazla Facebook gruplarını kullandığını belirtti.

Bu gruplarda öğretmenlerin günün büyük bir çoğunluğunda aktif olduğunu ve meslektaşları tarafından paylaşılan içeriğe anında ulaşabildiğini anlatan Sarıdaş, şöyle konuştu:

"Öğretmenler sosyal medyadaki gruplarda öğretmenlerin paylaştığı içeriğe yorum ve paylaşımlarla katıda bulunabiliyor. Facebook gruplarıyla kendilerini geliştirmeye çalışan öğretmenler bu platformda en fazla öğretim yöntem ve tekniklerine odaklanıyorlar. Aynı zamanda güncel mesleki konuları takip etme noktasında faydalanıyorlar.

Öğretmenlerin bu tür gruplarda yer alma nedenlerinin en başında, hızlı ve ekonomik bir şekilde bilgiye erişim imkanı geliyor. Öğretmenlerin görüşlerine göre Facebook grupları diğer mesleki gelişim gruplarına oranla daha hızlı, daha yenilikçi ve daha ulaşılabilir durumda."

ÖĞRETMENLER DİĞER EĞİTİMCİLERİ DE GRUPLARA DAVET EDİYOR

Sarıdaş, söz konusu grupların öğretmenlerin mesleki gelişimine olumlu katkıda bulunduğunu ve öğretmenlerin bilgi, beceri, tecrübe ve tutumlarını geliştirmede bu topluluklardan faydalandığını belirterek, grupların hızla değişen öğretim yöntem ve teknikleri ile öğrenci merkezli uygulamalarda verimliliğini artırdığını söyledi.

"Öğretmenler oluşturdukları topluluklar üzerinden kendi bakış açılarını güncelleyebiliyor, vizyonlarını geliştirebiliyor" diyen Sarıdaş, değerlendirmesine, "Tez kapsamında yaptığımız görüşmelerde gördük ki Facebook grubu üyesi öğretmenler diğer meslektaşlarını da bu gruplarda görmek istiyor" diye konuştu.

"BİLGİYİ DAHA HIZLI VE EKONOMİK ŞEKİLDE ELDE EDEBİLİYORUZ"

Çalışma kapsamında görüşüne yer verilen Sosyal Bilgiler öğretmeni Halil İbrahim Demirdöğer de yapılan çalışmayla öğretmenlerin sosyal medyada nasıl vakit geçirdiklerinin saptandığını kaydetti. Günümüzde pek çok alanda paylaşımların sosyal ağlar üzerinden yapıldığını hatırlatan Demirdöğer, öğretmenlerin de teknolojinin imkanlarını verimli bir şekilde kullanmaya çalıştığını söyledi.

Demirdöğer, "Okul ortamında bir gelişme olduğunda veya bir müfredat değişikliği söz konusu olduğunda bunları sosyal medya grupları üzerinden hızlıca paylaşabiliyoruz. Sosyal medya eğitimcilere süratli bilgi akışı imkanı veriyor. Diğer öğretmen arkadaşlarımızın bir alandaki yeni bir çalışmayı nasıl yapacağı konusunda bilgileri hemen elde edebiliyoruz. Facebook üzerinde kurulan gruplarda meslektaşlarımızın alanları hakkında paylaştıkları yorumlardan deneyim elde edebiliyoruz. Baktığımız zaman eğitimciler için düzenlenen klasik öğretmen seminerlerinde belli sayıda öğretmen oluyor. Fakat sosyal medya gruplarında yüz binlerce öğretmen var. Bir yorumla onlara ulaşabiliyorsunuz. Sizin orada yazacağını bir cümleyi en az bin kişi yorum yaparak okuyor. Bilgiyi daha hızlı ve ekonomik şekilde elde edebiliyoruz. Çok kısa sürede en doğru bilgiye ulaşmış bulunuyoruz."