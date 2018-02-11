Öğretmenler kontrolü ele alın...Etkili sınıf yönetimi ipuçları  

Kontrolü kaybolmuş sınıflar, sözü dinlenmeyen öğretmenler, ders içinde bitmek bilmez tartışmalar... Sınıflarında liderlik pozisyonuna yerleşememiş eğitimcilerin karşı karşıya kaldığı bu gibi olumsuz durumlar, etkili sınıf yönetimi stratejileriyle kontrol altına alınabilir. ABD’nin önde gelen eğitim platformlarından Edutopia, öğretmenlere 5 etkili sınıf yönetimi stratejisi öneriyor.

NORMAL, DOĞAL SESİNİZİ KULLANIN

Mesleğin ilk yıllarındaki öğretmenler bunu yaşamıştır. Bir süre normal sesinizin üstünde, neredeyse bağırmaya yakın bir seviyede ders anlatırsanız, sesinizi kaybedebilirsiniz. Evet, öğrencilerinizin ilgisini derse çekmek için, bunu gerekli olduğunda kullanabilirsiniz. Ancak sürekli bağırmaya yakın bir ses tonu kullanıyorsanız, bundan vazgeçin. Öğrencilerinizle normal sesinizle iletişim kurun. Sesinizi nasıl kullandığınız çok önemli.

ÖĞRENCİLERİNİZ HAZIR OLDUĞUNDA KONUŞMAYA BAŞLAYIN

Çoğu öğretmen sınıfta konuşmaya başladığında, öğrencilerinin dikkatini çekemeyerek, uğultunun devam ettiğine şahit olmuştur. Böyle bir durumda konuşmaya devam etmek, size istediğiniz sonucu vermeyecek. Bunun yerine sınıfın ortasında doğru adımlayarak sessizce bekleyin. Bu sabır gerektiren bir yöntem. Öğrencileriniz ciddi bir şekilde ayakta kendilerine bakarak durduğunuzu gördüğünde, işler değişmeye başlayacak. İçlerinden biri, “Arkadaşlar öğretmenimiz bize bakıyor, sessiz olun” diyecek ve bu çıkış tüm sınıfa yayılacak. Bu sayede hiçbir şey yapmadan ve kendinizi yormadan, sınıfın dikkatini üzerinize çekmiş olacaksınız.

ONLARLA ORTAK SİNYALLER KULLANIN

-Sınıfı etkili bir şekilde yöneterek, bir lidere dönüşmek için her şey sözel değil. Bunun için vücut hareketleri ve özel işaretleri kullanabilirsiniz. Elinizi havada tutmak ve öğrencilerinizle göz kontağı kurmak, dikkatlerini sizde toplamaları için etkili bir yöntem. Örneğin, öğrencilerinizin bir grup çalışması yaptığını düşünelim. Deneyimsiz eğitimciler bu gibi aktivitelerle sınıfın kontrolünü kolayca kaybedebiliyor. Bunun için sınıfta sesinizi yükseltmenize gerek kalmayacak, herkesin anlayacağı ve uyacağı bazı sinyaller geliştirin. Süre dolduğunda veya onlara bir şey söylemek istediğinizde elinizi havaya kaldırabilir ya da alkış yapabilirsiniz.

ZOR DURUMLARDA HIZLI VE AKILLICA TEPKİ VERİN

Öğrencinizle sizin ya da iki öğrenciniz arasında doğabilecek bir probleme hızlı ve akıllıca reaksiyon göstermek, sınıf yönetiminde geliştirilmesi gereken en önemli beceriler arasında yer alıyor. Bazı durumlarda hiç beklemediğiniz şekilde bir durum aniden pireyken bir deve haline gelebilir. Öğrencinizle aradığınızda yaşadığınız bir problemi, asla sınıfın önünde tartışmayın. Bunun yerine öğrencinizi dışarı çağırın. Eğer imkan varsa, bunu dersi bölmemek için arada yapın. Ona “Sana nasıl yardımcı olabilirim?” gibi naif bir soru yöneltin. Bu durumda onu hiçbir şeyle suçlamayın. Öğrencinize, hisleriniz o anda karşı da olsa, onunla ilgilendiğinizi gösterin. Öğrencinizle ders esnasında ortaya çıkan probleme, böyle yaklaştığınızda genellikle size karşı savunmadan vazgeçer. Çünkü, öğrenciniz, siz onu dışarı çağırdığınızda kızgın olmanızı ve ona hesap sormanızı bekleyecek.

DERSLERİNİZİ İLGİ ÇEKİCİ HALE GETİRİN

Bu sözü muhtemelen duymuşsunuzdur; eğer onlar için bir planınız yoksa, onlar sizin için bir tane yapacaktır. Öğretmenler derste sıkılan öğrencilerin aynı oranda sorun anlamına geldiğinin farkında olmalı. Eğer dersinizi planlamak için vakit harcamaz, öğrencilerinizin derse katılmasına izin vermeden, çok konuşur ve tüm bilgileri birden vermeye çalışırsanız, sınıf yönetimini bir lider olarak elinizde tutmanız güçleşir. Bunun için her ders öncesinde farklı etkinlik ve içerikler araştırmaya özen