Öğretmenler hayat kurtaracak

Proje kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü desteği ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde teknik donanımı sağlanan sınıfta başta köy öğretmenleri olmak üzere, kentte görev yapan öğretmenlere ilk yardım eğitimi veriliyor.

Uzman eğiticilerden alınan dersler ve ilk yardım sertifikasıyla özellikle kırsal köylerde yaşanabilecek durumlarda sağlık ekipleri olay yerine varıncaya kadar hem öğrencilerin hem de köylülerin imdadına köy öğretmenler yetişecek.

"Doğru müdahale hayat kurtarır" sloganıyla başlayan eğitim sayesinde toplumda güven ve sevginin karşılığı olan öğretmenler, bir çocuğun dizi kanadığında, bir bebeğin boğazına cisim kaldığında, bahçesinde çalışan bir kişiyi yılan soktuğunda hatta kış ayında karlar altında bir köyde doğum zamanı gelen bir kadın olduğunda akla gelen ilk isim olacak.

"ÖĞRETMEN KÖYDE Mİ?"

Yaklaşık bir yılda 550 öğretmenin faydalandığı eğitim programı hakkında değerlendirmede bulunan Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, 1980'li yıllarda öğretmenin köyde bulunduğu zamanlarda insanların kendilerini rahat hissettiklerini belirtti.

Köyde biri hastalandığında ilk başvurulacak kişinin öğretmen olduğunu anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Köyde bir çocuk ateşlendiği zaman 'öğretmen köyde mi' diye sorulurdu ve bir güven olurdu. Bazen ölmeyecek bir insan ilk müdahalenin yanlışlığından dolayı hayatını kaybedebiliyor, doğruluğundan dolayı da hasta kurtarılabiliyor. İnsan hayatını kurtarma alanında çok önemli bir kurs olarak görüyorum. Öğretmenlerimizin öğrendiklerini görev yaptıkları yerlerde anne ve babalara da anlatarak faydalı olacaklarına inanıyorum."

Proje Koordinatörü Ramazan Tekdemir de kursiyer öğretmenlere temel ilk yardım ve temel yaşam konularında uygulamalı eğitim verdiklerini vurgulayarak, "Kırsal bölgede görev yapan öğretmenlerimiz açısından bu eğitimi çok daha önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin, okulda yaşanabilecek birtakım olumsuz durumlar karşısında bilinçli olmalarını hedefliyoruz. Özellikle köylerde kalan öğretmenlerimizin, köyde yaşayanlara da donanımlı şekilde yardımcı olmalarını hedefliyoruz" dedi.

"ANNEMİ İLK MÜDAHALE OLMADIĞI İÇİN KAYBETTİM"

İlk Yardım Eğitim Merkezi Sorumlusu Hatun Yiğitoğlu da ilk yardımın önemine değinerek, özellikle yaz aylarında köylerde yılan sokması vakalarında artış olduğunu söyledi. Yiğitoğlu, "Öğretmen arkadaşlarımızı ilk yardım eğitiminde yılan sokmalarına karşı nasıl davranmaları hususunda bilgilendiriyoruz. Ben annemi 2001 yılında bahçede yılan soktuğu ve bilinçli bir müdahale yapılmadığından dolayı kaybettim" dedi.

Öğretmen Ülkü Sözeri de köy öğretmenlerinin bu eğitimi almasının önemine değinerek, "Bu toplumda da farkındalığın oluşturulması açısından önemli. Mesela bir köyde bir vaka gerçekleştiğinde olay yerine acil yardım ekipleri gelene kadar öğretmen arkadaşlarımız öğrencilerine daha hızlı müdahale edebilecekler" diye konuştu.

Lice ilçesine bağlı Üçdamlar Köyü Şehit Binbaşı Ercan Kurt İlk ve Ortaokulu'nda müzik öğretmenliği yapan Muhammet Enes Yeşilyurt, "Köy okullarında görev yaptığımız için belki de devletin en uç noktası biziz. Bu anlamda hem oradaki insanlara bu eğitimi vermek hem de herhangi bir durum karşısında müdahale etmek amacıyla ilk yardım eğitim seminerine katıldık" dedi.

Lice İlçesi Kayacık Köyü İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Müge Yılmaz ise şunları söyledi:

"Özellikle küçük çocuklarda düşme, çarpma yada boğazına küçük cisimlerin kaçması gibi durumlarla karşılaşmamız mümkün. Bu tarz durumlarda zamanında müdahale edilmezse çocuk hayatını kaybedebilir. Bulunduğumuz ortamda hekim bulamayabiliriz. Bu nedenle bizim aldığımız eğitimin oldukça doğru olduğunu düşünüyorum."