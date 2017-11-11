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    Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 17:32 | Son Güncelleme:

    Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak sorusu yüz binlerce öğrenci tarafından merak edilen detaylar arasında yer almaya başladı. Türkiye'de her yıl Kasım ayında kutlanan öğretmenler günü için geri sayım başladı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak?

    Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak sorusu, toplumumuzda önemli bir yere sahip olan öğretmenlerimizi ihya etmek isteyen öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman?

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

    Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

    Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir

    Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

    Etiketler: 2017 öğretmenler günü
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