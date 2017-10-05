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    Öğretmenler günü ne zaman kutlanacak?

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 11:14 | Son Güncelleme:

    Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak sorusu, toplumumuzda önemli bir yere sahip olan öğretmenlerimizi ihya etmek isteyen öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak sorusuna alacağı cevap ile birlikte plan yapacak olan öğrenciler, eğitimleri için önemli rol oynayan bireylere hediyeler takdim edecek. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? İşte, merak edilen tarih hakkında detaylı bilgiler

    Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak sorusu milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Birbirinden güzel hediyeler alıp güzel ifadelerde bulunacakları öğretmenleri için bu günün detaylarını araştıran öğrenciler, Öğretmenler Günü ne zaman konusuna cevap arıyor. Peki, öğrenciler tarafından merakla araştırılan Öğretmenler Günü ne zaman kutlanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

    Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.

    Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir

    Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

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