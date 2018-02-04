Öğretmenler dikkat!... Sınıflara dünyayı taşımanın 10 yolu

Öğrencilerin çoğunlukla derslerden şikayet ettiğini duyarız. Dersleri sıkıcı bulduklarını, dışardaki hayata hiç benzemediğini söylerler. Bunun önüne geçmenin ve öğrencilerin derse ilgisini artırmanın yolu ise dünyayı sınıflara taşımaktan geçiyor. ABD’li eğitim içerikleri platformu ‘Teach Hub’ öğretmenlere dünyanın rengini sınıflara nasıl getirebilecekleriyle ilgili öneriler paylaşıyor.

KONUŞMACILARI DAVET EDİN

Sınıfa, derslerle ilgili alanlarda çalışan profesyonelleri davet etmek iyi bir yöntem. Örneğin, kompozisyon dersi için bir gazeteci ya da fen bilimlerinde böcekler üzerine araştırma yapan bir biyoloğu sınıfınızda ağırlayabilirsiniz.

‘GERÇEK DÜNYA ARAŞTIRMALARI’ YAPIN

Yetişkinler olarak farkına varmasak da neredeyse her gün gerçek dünya araştırmaları yaparız. Böylelikle büyük bir satın alma veya kısa süreli bir seyahat öncesinde karar vermemizi sağlayacak gerekli bilgiyi ediniriz. Öğrencilerinize de bunun için pratikler yaptırabilirsiniz. Eğer tarih öğretmeniyseniz ziyaret edilecek yerle ilgili öğrencilerinizden araştırma yapmasını isteyebilirsiniz. Kendi branşınızla ilgili birçok araştırma bulmanız mümkün.

BİRİNCİ ELDEN KAYNAKLARLA TANIŞTIRIN

Öğrencileriniz için anlattıklarınız sadece kitaplarda kalıyorsa, bunların hayatları boyunca kalıcılık kazanması zor. Bunun yerine birinci elden kaynaklarla tanışmalarını sağlayın. Ülkenizin tarihinde etkili olan bildiri, anlaşma veya yazışmalarını araştırmaları için onlara zaman verin. Mümkünse müzelere yapacağınız ziyaretlerle bu kaynakları görmelerini sağlayın.

ÇEVRELERİNİ GÖZLEMLEMELERİ İÇİN DESTEK OLUN

Bilimsel gözlemler sayesinde, bilimi onlar için keyifli hale getirebilirsiniz. Bir karınca yuvası ve buraya ulaşmak için kullanılan ana yollar ya da bir köpeğin davranışlarını gözlemlemeleri için onlara uygun ortam yaratmayı deneyin.

HABERLERİ KULLANIN

Gazetede veya dergide yer alan haberlerle müfredat arasında bağlantı kurmayı deneyin. Örneğin, konunuz doğal afetler ve bunun yıkıcı etkileriyse, son günlerde dünyada gerçekleşen bir kasırga hakkındaki haberlere göz atabilirsiniz. Bu sayede kasırga okul kitabında yer alan bir konudan, gerçek dünya olayına dönüşmüş olacak.

BELGESEL İZLEYİN

Doğa ve tarih belgeselleri dersleriniz için ilgi çekici kaynaklar. Bunlardan faydalanmaktan ve öğrencilerinizi belgesellerin dünyasıyla tanıştırmaktan çekinmeyin. Bu sayede hem konulara olan ilgileri artacak hem de dünyayı daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

GERÇEK DÜNYA GÖREVLERİ VERİN

Hemen her gün aynı tip ödev ve projeler, zamanla öğrencilerinizin ilgisinin kaybolmasına neden olacak. Bunun yerine onlara ileride birer yetişkin olduklarında karşılabilecekleri görevlerden bazılarını vermeyi deneyin. Örneğin bir CV hazırlayabilir, kendi haklarında bir özgeçmiş yazabilirler. Ayrıca bir poster ya da kartvizit de tasarlayabilirler.

ÇALIŞMALARINI TOPLULUKLA PAYLAŞIN

Öğrencilerinizin yaptığı çalışmaların sadece sınıfta kalmasına izin vermeyin. Örneğin okulunuzun yer aldığı bölgenin tarihiyle ilgili yapılan bir araştırma, çizim ya da bir yazıyı bir köşede bırakmayın. Bunu öğrencilerinizle birlikte paylaşmayı deneyin.

SINIF BLOGU OLUŞTURUN

Sınıf için bir blogu oluşturmak, harika bir fikir olabilir. Çeşitli alanlarda öğrencilerinizin oluşturduğu içerikleri, kontrol ettikten sonra burada paylaşabilirsiniz. Bu sayede resim, fotoğraf, hikaye ve diğer içerikleriniz daha düzenli, ulaşılabilir ve eğlenceli bir hale gelecek.

‘UZMANI OLSAYDIN OYUNU’ OYNAYIN

Bu oyun daha büyük yaş grubu için daha uygun olacak. Bunun için öğrencilerinizle oluşturacağınız gruplarda onlara bir konuda uzman olsalar, nasıl cevap vereceklerini sorun. Örneğin NASA’da çalışan bir astronomun bakış açısıyla, Mars’ta hayat olup olmadığını nasıl araştırabilecekleri konusunda fikirlerini alın, kendi aralarında tartışmaları için uygun zemini yaratın. Bu sayede öğrencileriniz gerçek dünya problemleri hakkında eğlenceli bir şekilde fikir yürütmüş ve en önemlisi bu alanlara karşı ilgilerini geliştirmiş olacak.