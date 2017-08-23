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    MEB Müsteşarı Yusuf Tekin: Öğretmenler 5 Eylül’de başlıyor

    Hürriyet Eğitim
    23 Ağustos 2017 - 09:37Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 09:38

    MEB Müsteşarı Yusuf Tekin seminer dönemi ile ilgili Twitter hesabında yaptığı açıklamada öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 5-15 Eylül arasında yapılacağını duyurdu. Bu nedenle 5 Eylül’de öğretmenlerin okullarında hazır bulunmaları gerektiğini söyledi.

    Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin Twitter’da seminer dönemi ile öğretmenleri bilgilendirdi. Mesleki çalışmaların 5-15 Eylül arasında yapılacağını dile getiren Tekin, tüm öğretmenlere yenilenen öğretim programları konusunda formatör öğretmenlerin eğitim vereceğini söyledi. Yusuf Tekin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
    “Değerli arkadaşlar, sosyal medyadan sürekli seminer dönemi ile ilgili talepler geliyor. Öğretmenlerimizin mesleki çalışmaları 5-15 Eylül tarihleri arasında,  öğretmenlerimizin görev yaptıkları il ve ilçelerde yapılacak. Seminer döneminde tüm öğretmenlerimize yenilenen öğretim programları konusunda formatör öğretmenlerimizce eğitimler verilecek. Bütün arkadaşlarımızın 5 Eylül günü okullarında hazır bulunmaları gerekiyor.”

    Etiketler: Öğretmen , Yusuf Tekin , MEB , Twitter
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