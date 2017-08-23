MEB Müsteşarı Yusuf Tekin: Öğretmenler 5 Eylül’de başlıyor

Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin Twitter’da seminer dönemi ile öğretmenleri bilgilendirdi. Mesleki çalışmaların 5-15 Eylül arasında yapılacağını dile getiren Tekin, tüm öğretmenlere yenilenen öğretim programları konusunda formatör öğretmenlerin eğitim vereceğini söyledi. Yusuf Tekin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Değerli arkadaşlar, sosyal medyadan sürekli seminer dönemi ile ilgili talepler geliyor. Öğretmenlerimizin mesleki çalışmaları 5-15 Eylül tarihleri arasında, öğretmenlerimizin görev yaptıkları il ve ilçelerde yapılacak. Seminer döneminde tüm öğretmenlerimize yenilenen öğretim programları konusunda formatör öğretmenlerimizce eğitimler verilecek. Bütün arkadaşlarımızın 5 Eylül günü okullarında hazır bulunmaları gerekiyor.”