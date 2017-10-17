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    Öğretmenine anlattı, marketçinin tacizleri ortaya çıktı!

    DHA
    17.10.2017 - 13:01 | Son Güncelleme:

    İstanbul Avcılar'da market sahibi D.C.'nin (43) aynı mahallede oturan iki kız çocuğuna iş yerine geldiklerinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 24 yıldan 52 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli D.C.’nin mağdur çocuklara her istismar olayı öncesinde kek-çikolata gibi yiyecekler verdiği, olanları kimseye anlatmamalarını söylediği de iddianamede yer aldı.

     

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre; Avcılar’da market sahibi D.C., 7 yaşındaki H.T.’ye 5-6 kez cinsel istismarda bulundu. H.T. de olayı okuldaki rehber öğretmenine anlattı. Okul idaresinin yaptığı ihbar sonrasında şüpheli D.C. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın başlatılmasının ardından şüpheli D.C.’nin, H.T.’nin 11 yaşındaki ablası N.T.’ye de farklı zamanlarda 5-6 kez cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

    MAĞDURA KEK VE ÇİKOLATA VERMİŞ

    İddiaya göre, market sahibi D.C., mağdur H.T.’ye her istismar olayı öncesinde kek-çikolata gibi yiyecekler verdi ve sonrasında da olanları kimseye anlatmamasını söyledi. Gözaltına alınan şüpheli D.C. hakkındaki suçlamaları reddetti. D.C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

    52 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, D.C. hakkında iki kez "Zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan 52 yıla kadar hapsini istedi. İddianame kabul edildi, D.C. önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

    Etiketler: taciz , cinsel istismar
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