Öğretmenin notu öğrenci ve veliden

MEB, Öğretmen Strateji Belgesi’yle duyurduğu “Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi”ni uygulamaya koydu. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun ve Trabzon’da pilot uygulaması başlayan sistemde öğretmenleri sadece okul müdürleri değerlendirmeyecek. Pilot illerde görev yapan 414 bin civarındaki öğretmene, okul yönetcisinin yanı sıra meslektaşları, öğrenciler ve veliler de not verecek. Eğitim sendikaları tarafından eleştirilen sistemde öğretmenlerin değerlendirilmesinde kullanılacak formlara göre öğretmeler, “çok az”dan “çok iyi”ye beş derecede puanlanacak; okul müdürleri ve rehber öğretmenlerin performansları da değerlendirilecek.

ADİL VE OBJEKTİFTİR

Kurum müdürü, zümre ve rehberlik öğretmenleri, özdeğerlendirme, veli ile öğrenciler için ayrı ayrı hazırlanan formlarda dikkat çeken bazı değerlendirme kriterleri şöyle:

Velilerin kullanacağı form: Öğretmen çocuğumun iyi bir insan olması konusunda çaba gösterir. Çocuğumun başarılı olması için destek olur. Bizimle ve çocuğumuzla etkili iletişim kurar. İşbirliğine açıktır. Not verirken adil ve objektif davranır. Bizlere sınav sonuçlarıyla ilgili bilgi ve tavsiyeler verir. Öğrencilerin milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlar. Tutum ve davranışlarıyla örnek olur. Çocuğuma insan ve birey olarak değer verir. Anlayışlı ve hoşgörülüdür.

MİLLİ DEĞER VURGUSU

Öğrencilerin kullanacağı form: Öğretmenim dersin konusunu çok iyi bilir. Bize değer verip sevgisini gösterir. Başarılı olmam için beni destekler. Beni sabırla dinler ve sorularımı cevaplandırır. Günlük yaşamdan örnekler verir. Bizi milli ve manevi değerlerimize göre yetiştirir. Derse aktif katılımımızı sağlar. Not verirken adil ve objektif davranır.

İYİ İLETİŞİM KURAR

Öğrencinin rehber öğretmeni değerlendirme formu: Farklılıklarımıza saygı duyar. Arkadaşlarımla bana eşit davranır. Paylaştığım her şey gizli kalır. Kaygı ve sıkıntım olursa bana yardım eder. Bizimle iyi iletişim kurar. Ona istediğimde ulaşabilirim.

DİSİPLİNLİDİR

Kurum müdürünün kullanacağı form: Alanıyla ilgili konu ve kavramlara hâkimdir. Sınıf disiplinini sağlar. Beden dilini ve ses tonunu etkili kullanır. Yönetici, veli, öğrenci ve meslektaşlarıyla etkili iletişim kurar. Ders giriş-çıkış saatlerine dikkat eder. Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olur. Ölçme ve değerlendirme sürecini adil ve objektif yürütür. Öğrencilerin milli ve manevi değerlere saygılı, evrensel değerlere açık bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunur.

TEŞVİK EDER

Özdeğerlendirme formu: Alanımla ilgili konu ve kavramlara hakimim. Öğrenme ortamlarında güvenliğe ilişkin tedbirimi alırım. Öğrencilerimi başarıya teşvik ederim. Beden dilini, ses tonumu doğru kullanırım. Bilgi ve deneyimlerimi meslektaşlarımla paylaşırım. Çocuk ve insan haklarına duyarlıyım. Kişisel bakımıma ve sağlığıma özen gösteririm.