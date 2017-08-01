Ã–ÄŸretmenin Ã§ektiÄŸi ses kaydÄ±nÄ± dinleyince karakola koÅŸtu

AdapazarÄ± Orta Mahallesiâ€™ndeki Ã‡eÅŸme MeydanÄ± Caddesiâ€™nde oturan Neslihan GÃ¶kmen, 2.5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ± 4 ay Ã¶nce Ã¶zel kreÅŸeÃ¿verdi. Ã‡ocuÄŸuna ÅŸiddet uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kreÅŸteki duyarlÄ± bir Ã¶ÄŸretmenin Ã§ektiÄŸi ses kaydÄ±nÄ± dinleyince Ã¶ÄŸrenen anne Neslihan GÃ¶kmen, polise giderek kreÅŸ sahiplerinden ÅŸikayetÃ§i oldu. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde kreÅŸ sahiplerinin ceza olarak bir odaya kilitlediÄŸi Ã§ocuÄŸun yalvarlamalarÄ±na aldÄ±rÄ±ÅŸ etmedikleri, ayrÄ±ca sÃ¶zlÃ¼ tehditlerle korkuttuklarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

"KIZIM SÃ–YLÃœYORDU AMA Ä°NANMIYORDUM"

Anne Neslihan GÃ¶kmen, darp sÄ±rasÄ±nda alÄ±nan ses kaydÄ±nda kÄ±zÄ±nÄ±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±klar atÄ±p yardÄ±m istediÄŸinin duyulduÄŸunu ifade ederek, "KÄ±zÄ±m Sakaryaâ€™da bulunan AdapazarÄ± ilÃ§esinde bir tane Ã¶zel kreÅŸe gidiyordu. KÄ±zÄ±m daha Ã¶nce bana orayla ilgili ÅŸikayetlerde bulundu ama ben 2.5 yaÅŸÄ±nda diye hiÃ§ bir ÅŸekilde inanmadÄ±m ona. Bu ÅŸikayetler, darp, kÄ±zma, baÄŸÄ±rma gibi ÅŸikayetlerdi. â€™Seni Ã§Ã¶pe atarÄ±m, seni buralara kilitlerimâ€™ gibi ÅŸeylerdi. Ã‡ocuÄŸumun piskolojisi alt Ã¼st oldu. Ben Ã§ocuÄŸumu oradan aldÄ±ktan sonra vicdanlÄ± bir anne bana ulaÅŸtÄ±. Ses kaydÄ± Ã§ekmiÅŸ, Ã§ocuÄŸum oradan baÄŸÄ±rÄ±yor â€™Ne olur, Ã§ok Ã¼ÅŸÃ¼yorum. Beni buradan Ã§Ä±karÄ±n kilitli kaldÄ±mâ€™ diye. Kilitleyip ceza vermiÅŸler. Bu havada nasÄ±l Ã¼ÅŸÃ¼r Ã§ocuk bilmiyorum, benim Ã§ocuÄŸum Ä±sÄ±yÄ± da soÄŸuÄŸu da Ã§ok iyi ayÄ±rt eden bir Ã§ocuk. Son zamanlarda yÄ±pranmÄ±ÅŸ bir ÅŸekildeydi, Ã¶ÄŸretmen ismi duyunca Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶nÃ¼yordu" dedi. KreÅŸ sahiplerinin kÄ±zlarÄ±nÄ± darp ettiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren GÃ¶kmen, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"GÃ–RÃœNTÃœLERÄ° Ä°ZLEMEYE CESARETÄ°M YOK"

"YÃ¼zÃ¼nÃ¼ sÄ±kmÄ±ÅŸlar. Kolunun Ã¼zerinde morluklar vardÄ±, sÄ±kmÄ±ÅŸlar. Odaya kilitlemiÅŸler, ceza vermiÅŸler. BunlarÄ± sordum, â€™Uyku uyumuyor diye ceza verdik, biz bÃ¶yle terbiye veriyoruzâ€™ dediler. Ã‡ocuÄŸuma anne-babasÄ±ndan baÅŸka kimse ceza veremez. UlaÅŸabildiÄŸim tÃ¼m ailelere ulaÅŸtÄ±m, mesaj attÄ±m. Ã‡ekilen ses kaydÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±m. 'Evet benim Ã§ocuÄŸum da bunlarÄ± sÃ¶ylemiÅŸti, ben inanmadÄ±m' dediler. KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k Ã§ocuk bunlar. Biz gitmek istemiyoruz, bize baÄŸÄ±rÄ±yorlar diye sÃ¶ylÃ¼yorlarmÄ±ÅŸ ama aileler inanmamÄ±ÅŸ. ÅžikayetÃ§i olduk her yere baÅŸvuru yaptÄ±k. SabahÄ±n erken saatlerinde polisler tarafÄ±ndan kreÅŸten gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler alÄ±nmÄ±ÅŸ. Ä°zlemeye iÃ§im el vermiyor. Zaten mahfoluyorum, kendimden geÃ§iyorum. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izlemeye cesaretim yok. CezalarÄ±nÄ± Ã§ekene kadar her yere ÅŸikayetlerim devam edecek. Bunlar vahÅŸi insanlar, bizim bakmaya kÄ±yamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§ocuklarÄ±mÄ±za onlar vahÅŸice ÅŸiddet uyguluyorlar. Buradan herkese sesleniyorum, bugÃ¼n benim Ã§ocuÄŸuma oluyor, yarÄ±n baÅŸkalarÄ±nÄ±n kine daha kÃ¶tÃ¼sÃ¼ olabilir."

Annenin ihbarÄ± Ã¼zerine polis kreÅŸteki gÃ¼venlik gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini incelemeye alarak kreÅŸ sahipleri Z.G ve E.G hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rken, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± da kreÅŸ hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunarak kurumla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.

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